ВИДЕО. Ужасный старт. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте
Гол забил Булайе Диа
В среду, 25 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».
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Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.
Уже в дебюте матча счет был открыт. На 5-й минуте римляне вышли вперед. Забил Булайе Диа.
ВИДЕО. Ужасный старт. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте
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Гравці цього покоління тільки гроші відчувають......
Мені соромно за такий футбол від клубів України!!!!