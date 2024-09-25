В среду, 25 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

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Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

Уже в дебюте матча счет был открыт. На 5-й минуте римляне вышли вперед. Забил Булайе Диа.

ВИДЕО. Ужасный старт. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте

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Дмитро Олійник Sport.ua Оцените материал ( 12 )

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