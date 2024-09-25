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Лига Европы
25 сентября 2024, 22:16 | Обновлено 25 сентября 2024, 22:58
1667
1

ВИДЕО. Ужасный старт. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте

Гол забил Булайе Диа

25 сентября 2024, 22:16 | Обновлено 25 сентября 2024, 22:58
1667
1
ВИДЕО. Ужасный старт. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

В среду, 25 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

Уже в дебюте матча счет был открыт. На 5-й минуте римляне вышли вперед. Забил Булайе Диа.

ВИДЕО. Ужасный старт. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио видео голов и обзор Булайе Диа Александр Шовковский
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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An720suli
Це крапка. Останній матч дивлюся за їх участю. Я цілий день в праці, ноги гудуть, чекаю на футбол щоб трохи відволіктися, а тут як завжди не були готові........ якого ху..... виходити якщо не готові. Чи все пішло не за планом.....шкода людину яка вкладає в них кошти. Якщо я, звичайний уболівальник, на нєрвах то ,що відчуває президент!!!????
Гравці цього покоління тільки гроші відчувають......
Мені соромно за такий футбол від клубів України!!!!
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