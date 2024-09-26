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  4. Владислав КАБАЕВ: «В матче с Лацио нам не хватало завершения»
Лига Европы
26 сентября 2024, 15:41 |
169
3

Владислав КАБАЕВ: «В матче с Лацио нам не хватало завершения»

Вингер «Динамо» – о поражении в Лиге Европы

26 сентября 2024, 15:41 |
169
3
Владислав КАБАЕВ: «В матче с Лацио нам не хватало завершения»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал поражение 0:3 от «Лацио» в первом туре Лиги Европы:

– Много хороших действий было в центре поля. Удары хорошие, голкипер соперника много спасал. Чего, по Вашему мнению, не хватало для забитого гола?
– Завершения не хватило. Много было предпосылок для гола, много ударов мимо. Но… последняя передача, последний удар. Где-то не попали в ногу, где-то в створ ворот. А у соперника были эти моменты, и они воспользовались этим. В этом и разница в сегодняшней игре.

– 0:3 после первого тайма. Что Шовковский в перерыве советовал делать?
– Я не могу все разглашать, потому что это тренер говорил. Внесли коррективы. Были такие слова, что нельзя опускать голову, что мы играем за нашу страну. Какой бы счет ни был, чтобы мы делали то, что умеем. И чтобы забыли счет, который есть на данный момент.

– Это самая сильная команда, против которой вы играли в этом сезоне?
– Если посмотреть на результат и сказать, то да, конечно. Хорошая команда и играет в топ-5 лиг. Они сегодня больше заслужили эту победу. Но мы сделаем выводы, набили немного шишки и будем двигаться дальше. Думаю, что нам это сыграет только на руку в том плане, что без поражений не бывает побед.

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Владислав Кабаев Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио Лига Европы
Олег Дидух Источник: UA-Football
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Комментарии 3
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Vovan78
Та задовбали з цими відмазками. Та щоб після кожнрї гри ви набивали собі гулі то ходили б уже як мутанти з безформенними головами. А не вистачає вам майстерності бо не розвиваєтесь як футболісти. Думаєте, що попали в Динамо і все ви зірки світового футболу. І на результат вам пох.. бо знаєте, що зарплата і так капне, а те які емоції у вболівальників після вашої гри вам наср...ти.
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0
Saar
Ок. Не вистачило завершення в атаці. Хоча били в ствір.  А що не вистачило у вас в центрі захисту? Перші два голи -центр захисту! Третій - головою, там вибір не правильної позиції, або тупо стояли, дивились. 
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0
romanchik.8409
Завершення сезону...Не вистачало 
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0
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