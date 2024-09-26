Ворскла проведет решающий матч за место в группе женской Лиги чемпионов

В четверг, 26 сентября, полтавская «Ворскла» проведет с шотландским «Селтиком» ответный матч второго квалификационного этапа женской Лиги чемпионов 2024/2025.

Игра в Глазго начнется в 21:15 по киевскому времени.

Первая встреча команд, которая была номинально домашней для «Ворсклы», состоялась 22 сентября также в Глазго и завершилась минимальным поражением украинской команды – 0:1.

Команда-победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Как известно, в прошлом сезоне «Ворскла» остановилась в шаге от групповой стадии – в решающем противостоянии она проиграла «Роме» (1:9 по сумме двух матчей).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Селтик» – «Ворскла».