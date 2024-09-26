Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла проведет решающий матч за место в группе женской Лиги чемпионов
Лига чемпионов
26 сентября 2024, 09:33 | Обновлено 26 сентября 2024, 09:41
180
0

Ворскла проведет решающий матч за место в группе женской Лиги чемпионов

Известно, что нужно полтавской команде

26 сентября 2024, 09:33 | Обновлено 26 сентября 2024, 09:41
180
0
Ворскла проведет решающий матч за место в группе женской Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 26 сентября, полтавская «Ворскла» проведет с шотландским «Селтиком» ответный матч второго квалификационного этапа женской Лиги чемпионов 2024/2025.

Игра в Глазго начнется в 21:15 по киевскому времени.

Первая встреча команд, которая была номинально домашней для «Ворсклы», состоялась 22 сентября также в Глазго и завершилась минимальным поражением украинской команды – 0:1.

Команда-победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Как известно, в прошлом сезоне «Ворскла» остановилась в шаге от групповой стадии – в решающем противостоянии она проиграла «Роме» (1:9 по сумме двух матчей).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Селтик» – «Ворскла».

По теме:
Селтик – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Шахтер проиграл 0:3. Турнирная таблица женского ЧУ. Кто забил 10 мячей?
Названы лучший игрок и тренер 7-го тура УПЛ, а также символическая сборная
Ворскла Полтава Лига чемпионов по футболу среди женщин Селтик
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 26 сентября 2024, 04:41 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
Футбол | 26 сентября 2024, 04:23 7
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио

Хавбек киевлян высказался о фиаско команды в матче 1-го тура ЛЕ 2024/25 против римлян

Известный экс-вингер МЮ и сборной Сербии завершил карьеру
Футбол | 26.09.2024, 09:27
Известный экс-вингер МЮ и сборной Сербии завершил карьеру
Известный экс-вингер МЮ и сборной Сербии завершил карьеру
БУЩАН – после фиаско в матче с Лацио: «Я думаю, это наш уровень чемпионата»
Футбол | 26.09.2024, 04:52
БУЩАН – после фиаско в матче с Лацио: «Я думаю, это наш уровень чемпионата»
БУЩАН – после фиаско в матче с Лацио: «Я думаю, это наш уровень чемпионата»
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Футбол | 26.09.2024, 01:09
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
24.09.2024, 12:37 10
Футбол
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
25.09.2024, 17:16 38
Футзал
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.09.2024, 07:44 4
Бокс
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
25.09.2024, 08:10 3
Бокс
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
25.09.2024, 20:23 2
Футзал
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
24.09.2024, 19:57 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
25.09.2024, 08:05
Футбол
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 243
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем