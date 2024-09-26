Селтик – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 2 раунда квалификации Лиги чемпионов
В четверг, 26 сентября, состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов среди женщин, в котором будут играть шотландский «Селтик» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Эйдри (Шотландия) на поле стадиона «Пенни Карс Стэдиум», начало – в 21:15 по Киеву
В первом раунде квалификации «Ворскла» прошла латвийскую «Ригу» и венгерский «Ференцварош». В первом матче второго раунда квалификации против «Селтика» полтавская команда минимально уступила и сохраняет шансы на проход в групповой раунд Лиги чемпионов, куда попадут двенадцать победителей второго раунда квалификации, а также «Бавария», «Барселона», «Лион» и «Челси».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Селтик» – «Ворскла» в украинской версии сайта.
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