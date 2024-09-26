У кого 8.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги Европы Динамо – Лацио

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.

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Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим стал автор дубля Булайе Диа (8.7) из Лацио.

Что касается футболистов Динамо, то наивысший балл получил левый вингер Владислав Кабаев (7.0).

Относительно высокая оценка и у Александра Пихаленка – 6.8.

Оценки WhoScored за матч Динамо – Лацио (0:3)