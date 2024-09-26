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  4. У кого 8.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Лига Европы
26 сентября 2024, 05:44 |
1297
2

У кого 8.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги Европы Динамо – Лацио

25 сентября киевляне проиграли римлянам 0:3 в 1-м туре ЛЕ 2024/25

26 сентября 2024, 05:44 |
1297
2
У кого 8.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим стал автор дубля Булайе Диа (8.7) из Лацио.

Что касается футболистов Динамо, то наивысший балл получил левый вингер Владислав Кабаев (7.0).

Относительно высокая оценка и у Александра Пихаленка – 6.8.

Оценки WhoScored за матч Динамо – Лацио (0:3)

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Булайе Диа Александр Пихаленок Владислав Кабаев оценки WhoScored Лига Европы Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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T-800
то самое чувство, когда Металлисты, Кривбасс ... Ворскла, Рух, Карпаты, Черноморец сыграли бы не хуже
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T-800
клиенты Лацио, что в 99, что в 18, что в 24 году
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