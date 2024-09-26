Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУЩАН – после фиаско в матче с Лацио: «Я думаю, это наш уровень чемпионата»
Лига Европы
26 сентября 2024, 04:52 |
546
0

БУЩАН – после фиаско в матче с Лацио: «Я думаю, это наш уровень чемпионата»

Голкипер Динамо прокомментировал поражение от римлян в 1-м туре Лиги Европы

26 сентября 2024, 04:52 |
546
0
БУЩАН – после фиаско в матче с Лацио: «Я думаю, это наш уровень чемпионата»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.

После завершения встречи голкипер киевлян Георгий Бущан прокомментировал поражение:

– Насколько первый пропущенный быстрый гол и травма Себальоса испортили планы на этот матч?

– Да, быстрый гол всегда ломает игру. Травма Себальоса особенно на командную игру не возымела действия. К сожалению, свою роль сыграл только пропущенный мяч.

– Судя по матчу против «Зальцбурга» и сегодняшнего поединка, команда может играть на равных с такими соперниками, однако судьбу эпизода решают микромоменты. Это можно списать на опыт или уровень нашего чемпионата?

– Я думаю, это уровень нашего чемпионата. Вы видели, что игра давалась, и моменты были, но, к сожалению, мы не забили. Команды из топ-лиг решают полумоменты – и все. Я думаю, что с такой игрой у нас будет результат. Сегодня мы расстроены, но готовимся и двигаемся дальше.

– Все три пропущенных мяча были забиты соперником из центральной зоны. Это результат несыгранности защитников?

– Нет, это полумоменты, которые нападающий соперника реализовал. Мы уже сыграли около 10 туров, поэтому это не может быть сыгранность защитников. Просто Лацио смог реализовать свои моменты.

– Трудно ли идти в раздевалку при счете 0:3? О чем там разговаривали?

– О том, что нужно придерживаться своей игры и не останавливаться. Ничего особенного не было.

Видеообзор матча Динамо – Лацио (0:3)

По теме:
ВИДЕО. Как он это сделал? 18-летний игрок Хоффенхайма выдал шедевр на 90-й
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
ВИДЕО. Как один из соперников Динамо на старте Лиги Европы проиграл
Георгий Бущан Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио Лига Европы
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не понимаю, за что удалили Брагару»
Футбол | 26 сентября 2024, 03:35 0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не понимаю, за что удалили Брагару»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не понимаю, за что удалили Брагару»

Главный тренер Динамо Киев во флеш-интервью прокомментировал поражение от Лацио

Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Футзал | 25 сентября 2024, 17:16 38
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу

Сборная Венесуэлы неожиданно переиграла Испанию со счетом 2:1 на старте плей-офф

ФОТО. Новичок Динамо получил травму и не смог продолжить матч ЛЕ с Лацио
Футбол | 25.09.2024, 22:29
ФОТО. Новичок Динамо получил травму и не смог продолжить матч ЛЕ с Лацио
ФОТО. Новичок Динамо получил травму и не смог продолжить матч ЛЕ с Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 25.09.2024, 08:05
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
Футбол | 25.09.2024, 09:45
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
25.09.2024, 08:10 3
Бокс
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
24.09.2024, 12:32 2
Бокс
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
24.09.2024, 18:43 5
Футбол
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
24.09.2024, 08:10 6
Бокс
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
24.09.2024, 00:16 14
Футбол
Уайт отреагировал на слова Фьюри о том, что он победит Усика и Дюбуа
Уайт отреагировал на слова Фьюри о том, что он победит Усика и Дюбуа
24.09.2024, 02:47 1
Бокс
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
24.09.2024, 21:58 9
Футбол
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
24.09.2024, 12:37 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем