БУЩАН – после фиаско в матче с Лацио: «Я думаю, это наш уровень чемпионата»

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.

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Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.



После завершения встречи голкипер киевлян Георгий Бущан прокомментировал поражение:

– Насколько первый пропущенный быстрый гол и травма Себальоса испортили планы на этот матч?

– Да, быстрый гол всегда ломает игру. Травма Себальоса особенно на командную игру не возымела действия. К сожалению, свою роль сыграл только пропущенный мяч.

– Судя по матчу против «Зальцбурга» и сегодняшнего поединка, команда может играть на равных с такими соперниками, однако судьбу эпизода решают микромоменты. Это можно списать на опыт или уровень нашего чемпионата?

– Я думаю, это уровень нашего чемпионата. Вы видели, что игра давалась, и моменты были, но, к сожалению, мы не забили. Команды из топ-лиг решают полумоменты – и все. Я думаю, что с такой игрой у нас будет результат. Сегодня мы расстроены, но готовимся и двигаемся дальше.

– Все три пропущенных мяча были забиты соперником из центральной зоны. Это результат несыгранности защитников?

– Нет, это полумоменты, которые нападающий соперника реализовал. Мы уже сыграли около 10 туров, поэтому это не может быть сыгранность защитников. Просто Лацио смог реализовать свои моменты.

– Трудно ли идти в раздевалку при счете 0:3? О чем там разговаривали?

– О том, что нужно придерживаться своей игры и не останавливаться. Ничего особенного не было.

Видеообзор матча Динамо – Лацио (0:3)