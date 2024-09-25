Известно, что планирует делать Анчелотти после завершения контракта в Реале
Карло планирует заключить новое соглашение со «сливочными»
У итальянского тренера Карло Анчелотти есть действующий контракт с мадридским «Реалом» до лета 2026 года.
По информации испанского издания AS, Карло может заключить новый контракт с «Реалом» и продолжить тренировать мадридский клуб еще долгое время. Президент «галактикос» Флорентино Перес в восторге от работы Анчелотти, он готов предложить тренеру новое соглашение.
В прошлом сезоне Анчелотти выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Анчелотти может заменить в «Реале» Алонсо или Зидан.
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