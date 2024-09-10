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  4. Непростое решение для Переса. У Реала есть 2 кандидата на замену Анчелотти
Испания
10 сентября 2024, 22:01 |
1592
0

Непростое решение для Переса. У Реала есть 2 кандидата на замену Анчелотти

Зидан или Алонсо могут заменить итальянского тренера

10 сентября 2024, 22:01 |
1592
0
Непростое решение для Переса. У Реала есть 2 кандидата на замену Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

У итальянского тренера Карло Анчелотти есть действующий контракт с мадридским «Реалом» до лета 2026 года. По информации многих испанских СМИ, Карло вряд ли подпишет новый контракт с «Реалом».

У «Реала» сейчас есть два явных кандидата на будущую замену Анчелотти. Мадридский клуб может возглавить их бывший наставник Зинедин Зидан, который пока никого не тренирует. Рассматривается также сотрудничество с тренером «Байера» Хаби Алонсо, у испанца летом 2026 года заканчивается контракт с «фармацевтами».

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить английский клуб «Манчестер Юнайтед».

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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