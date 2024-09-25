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  4. Жирона – Райо Вальекано – 0:0. Цыганков пробил штрафной. Видеообзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
25.09.2024 20:00 – FT 0 : 0
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 сентября 2024, 22:15 | Обновлено 25 сентября 2024, 23:19
1190
0

Жирона – Райо Вальекано – 0:0. Цыганков пробил штрафной. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги 2024/25

25 сентября 2024, 22:15 | Обновлено 25 сентября 2024, 23:19
1190
0
Жирона – Райо Вальекано – 0:0. Цыганков пробил штрафной. Видеообзор матча
ФК Жирона

25 сентября прошел матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.

Поединок состоялся на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут на поле.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2024/25. 7-й тур, 25 сентября

Жирона – Райо Вальекано – 0:0

ВИДЕО. Как Цыганков пробил со штрафного

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Жирона Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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