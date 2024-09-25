Жирона – Райо Вальекано – 0:0. Цыганков пробил штрафной. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги 2024/25
25 сентября прошел матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.
Поединок состоялся на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 0:0.
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Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут на поле.
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Ла Лига 2024/25. 7-й тур, 25 сентября
Жирона – Райо Вальекано – 0:0
ВИДЕО. Как Цыганков пробил со штрафного
L’intent de Viktor de falta! Seguim, Girona! ✊#GironaRayo | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/OhE55AxkYG— Girona FC (@GironaFC) September 25, 2024
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