25 сентября прошел матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.

Поединок состоялся на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 0:0.

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Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут на поле.

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Ла Лига 2024/25. 7-й тур, 25 сентября

Жирона – Райо Вальекано – 0:0

ВИДЕО. Как Цыганков пробил со штрафного