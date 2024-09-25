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Чемпионат Испании
Жирона
25.09.2024 20:00 - : -
Райо Вальекано
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Испания
25 сентября 2024, 03:39 |
29
0

Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 сентября в 20:00 по Киеву

25 сентября 2024, 03:39 |
29
0
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

25 сентября на «Монтиливи» пройдет матч 7-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Райо Вальекано». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда стала главной сенсацией прошлого сезона в испанском футболе. Она, проводившая только четвертый год в Примере, и второй после возвращения из Сегунды, стала третьей в итоговой таблице - а долгое время и вовсе лидировала. В итоге жиронцы получили право дебютировать в Лиге чемпионов. При этом, правда, уже в довольно сильно измененном составе, без ряда лидеров 2023/2024, в том числе и бомбардира №1 всей Примеры, Довбика, но с рядом новичков. И ведь на прошлой неделе могли и должны были начинать с ничьей в Париже, но в самой концовке был пропущен комичный гол. А на внутренней арене были вполне противоречивые результаты, где неудач было не меньше у подопечных Мичела, чем побед. А в прошлом туре Валенсия, возможно, воспользовавшись усталостью противника, победила 2:0.

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Райо Вальекано

Клуб не особенно богат, но достаточно самобытен и имеет толковых менеджеров. В итоге тут не так давно играл Фалькао, а теперь там возобновил карьеру в Европе Хамес Родригес. С другой стороны, боссы пчелок прекрасно понимают, что следует прибавлять. В прошлой темпораде было взято 38 очков, ровно по одному за матч, и взято пограничное 17-е место. Определенные успехи есть: подопечные Иньиго Переса стартовали с победы над Реалом Сосьедад и 0:0 с Хетафе, а после поражений Барселоне и Эспаньолу выиграли 3:1 у Осасуны. А в прошлом туре поставили подножку Атлетико, разделив с ним очки после оформления ничьей 1:1. Причем Паласон открывал счет, а матрасники сравнивали уже после перерыва.

Статистика личных встреч

Жиронцы не проигрывают пять очных поединков кряду, причем все три крайних матча были ими выиграны.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев, но они не в лучшей форме, а гости из Мадрида явно будут не против ничьей, и сосредоточатся на обороне. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Жирона
25 сентября 2024 -
20:00
Райо Вальекано
Тотал меньше 2.5 1.86 Сделать ставку
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Жирона Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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