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Чемпионат Испании
Жирона
25.09.2024 20:00 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 сентября 2024, 12:58 |
59
0

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 сентября матч 7-го тура Ла Лиги 

22 сентября 2024, 12:58 |
59
0
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 25 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Райо Вальекано
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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