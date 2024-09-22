25.09.2024 20:00 - : -
Испания22 сентября 2024, 12:58 |
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Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 сентября матч 7-го тура Ла Лиги
22 сентября 2024, 12:58 |
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В среду, 25 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Райо Вальекано».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Райо ВальеканоСмотреть трансляцию
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