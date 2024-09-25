ОФИЦИАЛЬНО. Севилья продлил контракт с главным тренером

«Севилья» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Хавьером Гарсией Пимьентой. Новое соглашение с 50-летним испанским специалистом рассчитано на три года – до лета 2027 года.

Отметим, что Пимьента возглавил «Севилью» лишь в начале июня текущего года. В 7 стартовых турах нового сезона Ла Лиги команда набрала 8 очков (2 победы, 2 ничьих и 3 поражения) и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице.

Вчера «Севилья» в седьмом туре Ла Лиги обыграла «Вальядолид» со счетом 2:1.