ОФИЦИАЛЬНО. Севилья продлил контракт с главным тренером
Хавьер Гарсия Пимьента останется в клубе до 2027 года
«Севилья» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Хавьером Гарсией Пимьентой. Новое соглашение с 50-летним испанским специалистом рассчитано на три года – до лета 2027 года.
Отметим, что Пимьента возглавил «Севилью» лишь в начале июня текущего года. В 7 стартовых турах нового сезона Ла Лиги команда набрала 8 очков (2 победы, 2 ничьих и 3 поражения) и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице.
Вчера «Севилья» в седьмом туре Ла Лиги обыграла «Вальядолид» со счетом 2:1.
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