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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья получила нового тренера. Им интересовалась Жирона
Испания
02 июня 2024, 14:19 |
116
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья получила нового тренера. Им интересовалась Жирона

Хавьер Гарсия Пимьента ранее тренировал «Лас-Пальмас»

02 июня 2024, 14:19 |
116
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья получила нового тренера. Им интересовалась Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Гарсия Пимента

«Севилья» официально объявила о назначении Хавьера Гарсии Пимьенты на должность главного тренера команды.

В этом сезоне 49-летний специалист возглавлял «Лас-Пальмас», с которым сумел занять 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков в 38 матчах.

«Севилья» провалила этот розыгрыш чемпионата Испании, получив лишь 41 зачетный пункт в 38 поединках. Такие результаты позволили команде завершить кампанию лишь на 14-м месте.

В феврале 2024 года появлялись слухи, что каталонская «Жирона» рассматривает Хавьера Гарсию Пимьенту как возможную замену Мичелу.

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Севилья Жирона Лас-Пальмас назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Севилья
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