ОФИЦИАЛЬНО. Севилья получила нового тренера. Им интересовалась Жирона
Хавьер Гарсия Пимьента ранее тренировал «Лас-Пальмас»
«Севилья» официально объявила о назначении Хавьера Гарсии Пимьенты на должность главного тренера команды.
В этом сезоне 49-летний специалист возглавлял «Лас-Пальмас», с которым сумел занять 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков в 38 матчах.
«Севилья» провалила этот розыгрыш чемпионата Испании, получив лишь 41 зачетный пункт в 38 поединках. Такие результаты позволили команде завершить кампанию лишь на 14-м месте.
В феврале 2024 года появлялись слухи, что каталонская «Жирона» рассматривает Хавьера Гарсию Пимьенту как возможную замену Мичелу.
🆕 @GarciaPimienta, nuevo técnico del #SevillaFC.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 2, 2024
¡Bienvenido, míster! 🤝#WeareSevilla
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