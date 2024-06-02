ОФИЦИАЛЬНО. Севилья получила нового тренера. Им интересовалась Жирона

«Севилья» официально объявила о назначении Хавьера Гарсии Пимьенты на должность главного тренера команды.

В этом сезоне 49-летний специалист возглавлял «Лас-Пальмас», с которым сумел занять 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков в 38 матчах.

«Севилья» провалила этот розыгрыш чемпионата Испании, получив лишь 41 зачетный пункт в 38 поединках. Такие результаты позволили команде завершить кампанию лишь на 14-м месте.

В феврале 2024 года появлялись слухи, что каталонская «Жирона» рассматривает Хавьера Гарсию Пимьенту как возможную замену Мичелу.