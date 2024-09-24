Удаление и отмененный пенальти. Ничья Валенсии и победа Севильи
Матчи прошли 24 сентября в 20:00
Вечером 24 сентября состоялось два матча 7-го тура Ла Лиги.
В первой игре «Валенсия» принимала «Осасуну» на стадионе «Месталья».
Команды не смогли определить победителя, игра закончилась со счетом 0:0. На 90+3 минуте был назначен пенальти для хозяев, однако после просмотра VAR арбитр отменил 11-метровый.
В параллельной игре «Севилья» соперничала против «Вальядолида» на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан».
В конце первого тайма защитник хозяев срезал мяч в сетку собственных ворот. В начале второй половины матча «Вальядолиду» удалось сравнять счет. Однако на 85-минутке нападающий хозяев поставил точку в этой встрече. Под конец матча защитник «Севильи» получил второе предупреждение, чем досрочно закончил для себя игру.
Ла Лига. 7-й тур. 24 сентября.
Валенсия – Осасуна – 0:0
Предупреждения: Москера, 45+2, Васкес, 68 – Торре, 54, Эррандо, 79, Будимир, 90
Севилья – Вальядолид – 2:1
Голы: Торрес (автогол), 45, Эджуке, 85 – Перес, 56
Предупреждения: Гудель, 21, Лукебакио, 66, Маркан, 78, 90, Пеке, 90+1 – Пеццолано, 7, Маркос Андре, 33, Роза, 37, Юрич, 82, Торрес, 90+5
Удаление: Маркан, 90
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба боксера заработали солидную сумму
Украинец начнет матч с первых минут