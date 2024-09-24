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Чемпионат Испании
Севилья
24.09.2024 20:00 – FT 2 : 1
Вальядолид
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Испания
24 сентября 2024, 22:20 | Обновлено 24 сентября 2024, 22:47
105
0

Удаление и отмененный пенальти. Ничья Валенсии и победа Севильи

Матчи прошли 24 сентября в 20:00

24 сентября 2024, 22:20 | Обновлено 24 сентября 2024, 22:47
105
0
Удаление и отмененный пенальти. Ничья Валенсии и победа Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine. Валенсия - Осасуна

Вечером 24 сентября состоялось два матча 7-го тура Ла Лиги.

В первой игре «Валенсия» принимала «Осасуну» на стадионе «Месталья».

Команды не смогли определить победителя, игра закончилась со счетом 0:0. На 90+3 минуте был назначен пенальти для хозяев, однако после просмотра VAR арбитр отменил 11-метровый.

В параллельной игре «Севилья» соперничала против «Вальядолида» на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан».

В конце первого тайма защитник хозяев срезал мяч в сетку собственных ворот. В начале второй половины матча «Вальядолиду» удалось сравнять счет. Однако на 85-минутке нападающий хозяев поставил точку в этой встрече. Под конец матча защитник «Севильи» получил второе предупреждение, чем досрочно закончил для себя игру.

Ла Лига. 7-й тур. 24 сентября.

Валенсия – Осасуна – 0:0

Предупреждения: Москера, 45+2, Васкес, 68 – Торре, 54, Эррандо, 79, Будимир, 90

Севилья – Вальядолид – 2:1

Голы: Торрес (автогол), 45, Эджуке, 85 – Перес, 56

Предупреждения: Гудель, 21, Лукебакио, 66, Маркан, 78, 90, Пеке, 90+1 – Пеццолано, 7, Маркос Андре, 33, Роза, 37, Юрич, 82, Торрес, 90+5

Удаление: Маркан, 90

События матча

90’ +1
Маркан (Севилья) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Чидера Эджук (Севилья).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Перес (Вальядолид).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Пеке Фернандес (Севилья).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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