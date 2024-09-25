Экс-форвард сборной рассказал, что может погубить Динамо с Лацио

Известный в прошлом нападающий Иван Гецко, который является автором первого в истории гола сборной Украины, поделился мнением о том, каким может быть для «Динамо» матч с «Лацио» в 1-м туре основной стадии Лиги Европы, который состоится 25 сентября.

– «Лацио» является клубом с высокими амбициями. Это клуб, который за своими заслугами стоит выше других. Он имеет солидный статус, у него есть свое кредо и высокий уровень. Думаете, что во встрече с римлянами у «Динамо» будет все нормально? Не сказал бы. Мне кажется, что у динамовцев в поединке с «Лацио» будут проблемы. Это Италия – она бежит, она летит! «Лацио» – скоростная и мощная команда, с ней нашим ребятам будет не так легко. Но вместе с тем не считаю, что «Динамо» чем-то хуже. Нет! Киевляне тоже могут выдать что-нибудь свое! Но если все – то все (футболисты – прим.), понимаете? Если пять-шесть или хотя бы три игрока «Динамо» выпадут, то это будет не очень хорошо.

– За счет чего в игровом и тактическом плане «Динамо» может если не превзойти «Лацио», то хотя бы выглядеть с ним на равных?

– Я не думаю, что динамовцы будут превосходить, однако на одном уровне с римлянами играть способны. Эти две команды хоть и не находятся на одной ступени, но по классике футбольных действий они чем-то схожи. А как оно будет в действительности в сегодняшнем матче, трудно сказать. Но как бы там ни было, а я надеюсь, что при большом желании и самоотдаче «Динамо» все может сделать так, как должно быть. Считаю, что тот, кто завладеет центральной зоной, будет иметь преимущество в игре.

– Как думаете, насколько серьезным соперником для «Лацио» является «Динамо»?

– Какой бы ни была киевская команда, к ней в Италии будут всегда относиться с уважением. И это касается не только «Лацио», а любого клуба. Все очень хорошо знают, кто такой Андрей Шевченко. Его игру итальянцы прекрасно помнят. Поверьте мне: у «Лацио» не будет шапкозакидательского настроения по отношению к киевскому «Динамо». Этот клуб много десятилетий был хорошим и сильным соперником, с которым нужно считаться. Так что римляне уже готовятся к встрече в Гамбурге. И я не верю в то, что матч будет невыразительным. Будет борьба. В течение всего матча будет борьба. Это однозначно, – заявил Гецко.

Ранее экс-защитник «Шахтера» Александр Кучер рассказал, чего добьется «Динамо» в игре с «Лацио».