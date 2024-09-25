Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера рассказал, чего добьется Динамо в игре с Лацио
Лига Европы
25 сентября 2024, 15:38 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:26
1138
0

Экс-игрок Шахтера рассказал, чего добьется Динамо в игре с Лацио

Кучер поделился ожиданиями от матча Лиги Европы

25 сентября 2024, 15:38 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:26
1138
0
Экс-игрок Шахтера рассказал, чего добьется Динамо в игре с Лацио
ФК Динамо Киев

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер поделился экспертным мнением о том, чего может добиться киевское «Динамо» в матче 1-го тура основной стадии Лиги Европы против римского «Лацио», который состоится 25 сентября.

– Я считаю, что игра Динамо против Лацио будет интересной, конечно, хочется открытого футбола и победы динамовцев.

– Киевляне в этом сезоне показали, что умеют крушить соперников в еврокубках. Но проиграли Зальцбургу, который был сильнее предыдущих соперников Динамо. Какой будет игра против Лацио, не будет ли разгрома в ту или иную сторону?

– Тяжело прогнозировать, потому что надо посмотреть матч, прежде всего, а потом говорить о разгроме. Но разгрома точно не будет, потому что мы понимаем, что итальянцы умеют играть от обороны, где-то закрываться, играют на контратаках. Так что здесь разгрома не будет. Мы знаем, что Динамо тоже сейчас имеет очень неплохой вид. У них есть быстрые фланги впереди, пришел Герреро, в центре хорошо играют Пихаленок, Бражко, Буяльский, Шапаренко. Ротация большая, знаете, в команде есть на каждую позицию по два игрока. Поэтому по ходу матча можно усиливаться, менять тактику, играть в два нападающих. У Шовковского есть много вариантов, как сыграть в этом матче.

– В последнем своем поединке Динамо не смогло взломать оборону Руха. Какие проблемы у киевлян могут быть в этом матче?

– Да, Руху они не забили, но Лацио не будет такой закрытой командой, мне кажется. В этом матче у команды Шовковского будет больше пространства. Благодаря чему Динамо может зацепиться за положительный результат? Их скорость, есть индивидуально сильные игроки, которые могут сами решить эпизод – Пихаленок, Ярмоленко, Кабаев, Герреро. Эти игроки сами могут решать эпизоды, этим они и ценятся. Это очень большой плюс для Динамо, – рассказал 41-летний Кучер.

По теме:
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Лацио – команда непредсказуемая, «кусачая»
Максим ШАЦКИХ: «Динамо нужно постараться сыграть на контратаках с Лацио»
«Надеюсь, будет много голов». Экс-девушка Жерсона Янчук про Динамо – Лацио
Александр Кучер Динамо - Лацио Динамо Киев Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: NV.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Футбол | 24 сентября 2024, 19:57 2
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет

Владимир Цыткин считает, что Динамо предстоит сложный поединок в ЛЕ

ВИДЕО. Пушич рассказал, когда восстановятся Сикан, Кевин и Конопля
Футбол | 25 сентября 2024, 16:07 0
ВИДЕО. Пушич рассказал, когда восстановятся Сикан, Кевин и Конопля
ВИДЕО. Пушич рассказал, когда восстановятся Сикан, Кевин и Конопля

Главный тренер «Шахтера» рассказал о матче УПЛ с «Оболонью»

Стародубцева успешно дебютировала в основе престижного турнира в Пекине
Теннис | 25.09.2024, 10:25
Стародубцева успешно дебютировала в основе престижного турнира в Пекине
Стародубцева успешно дебютировала в основе престижного турнира в Пекине
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
Бокс | 25.09.2024, 08:10
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Футбол | 24.09.2024, 18:43
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
24.09.2024, 19:50
Футзал
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
24.09.2024, 15:12 3
Футбол
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
23.09.2024, 16:23 15
Футбол
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
24.09.2024, 12:37 10
Футбол
Тер Штеген перенес операцию. Известно, когда голкипер вернется на поле
Тер Штеген перенес операцию. Известно, когда голкипер вернется на поле
23.09.2024, 19:52
Футбол
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
24.09.2024, 08:10 6
Бокс
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
24.09.2024, 08:17 3
Бокс
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
24.09.2024, 07:11 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем