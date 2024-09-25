Экс-игрок Шахтера рассказал, чего добьется Динамо в игре с Лацио

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер поделился экспертным мнением о том, чего может добиться киевское «Динамо» в матче 1-го тура основной стадии Лиги Европы против римского «Лацио», который состоится 25 сентября.

– Я считаю, что игра Динамо против Лацио будет интересной, конечно, хочется открытого футбола и победы динамовцев.

– Киевляне в этом сезоне показали, что умеют крушить соперников в еврокубках. Но проиграли Зальцбургу, который был сильнее предыдущих соперников Динамо. Какой будет игра против Лацио, не будет ли разгрома в ту или иную сторону?

– Тяжело прогнозировать, потому что надо посмотреть матч, прежде всего, а потом говорить о разгроме. Но разгрома точно не будет, потому что мы понимаем, что итальянцы умеют играть от обороны, где-то закрываться, играют на контратаках. Так что здесь разгрома не будет. Мы знаем, что Динамо тоже сейчас имеет очень неплохой вид. У них есть быстрые фланги впереди, пришел Герреро, в центре хорошо играют Пихаленок, Бражко, Буяльский, Шапаренко. Ротация большая, знаете, в команде есть на каждую позицию по два игрока. Поэтому по ходу матча можно усиливаться, менять тактику, играть в два нападающих. У Шовковского есть много вариантов, как сыграть в этом матче.

– В последнем своем поединке Динамо не смогло взломать оборону Руха. Какие проблемы у киевлян могут быть в этом матче?

– Да, Руху они не забили, но Лацио не будет такой закрытой командой, мне кажется. В этом матче у команды Шовковского будет больше пространства. Благодаря чему Динамо может зацепиться за положительный результат? Их скорость, есть индивидуально сильные игроки, которые могут сами решить эпизод – Пихаленок, Ярмоленко, Кабаев, Герреро. Эти игроки сами могут решать эпизоды, этим они и ценятся. Это очень большой плюс для Динамо, – рассказал 41-летний Кучер.