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Испания
25 сентября 2024, 12:25 | Обновлено 25 сентября 2024, 12:36
65
0

Анчелотти провел 300-й матч во главе Реала

Поединок против «Алавеса» стал юбилейным для итальянца

25 сентября 2024, 12:25 | Обновлено 25 сентября 2024, 12:36
65
0
Анчелотти провел 300-й матч во главе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вчера «Реал» в седьмом туре Ла Лиги дома обыграл «Алавес» 3:2. Для главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти этот матч стал юбилейным, 300-м во главе «сливочных».

В 300 матчах с «Реалом» Анчелотти одержал 216 побед, 45 раз сыграл вничью и 39 матчей проиграл. Процент побед – 72%.

По количеству матчей на посту главного тренера «Реала» Анчелотти занимает второе место в истории клуба. При этом у рекордсмена, Мигеля Муньоса их более чем в два раза больше – 605.

Анчелотти работает с «Реалом» с 2021 года. Ранее он уже возглавлял команду в 2013 – 2015 годах.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид статистика Алавес Ла Лига
Олег Дидух Источник: Marca
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