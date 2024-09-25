Анчелотти провел 300-й матч во главе Реала

Вчера «Реал» в седьмом туре Ла Лиги дома обыграл «Алавес» 3:2. Для главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти этот матч стал юбилейным, 300-м во главе «сливочных».

В 300 матчах с «Реалом» Анчелотти одержал 216 побед, 45 раз сыграл вничью и 39 матчей проиграл. Процент побед – 72%.

По количеству матчей на посту главного тренера «Реала» Анчелотти занимает второе место в истории клуба. При этом у рекордсмена, Мигеля Муньоса их более чем в два раза больше – 605.

Анчелотти работает с «Реалом» с 2021 года. Ранее он уже возглавлял команду в 2013 – 2015 годах.