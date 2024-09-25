Анчелотти установил в Ла Лиге тренерский рекорд всех времен

Мадридский «Реал» в домашней игре 7-го тура чемпионата Испании добился победы над «Алавесом» со счетом 3:2.

Победа позволила главному тренеру «галактикос» карло Анчелотти установить тренерский рекорд всех времен в чемпионате Испании по продолжительности безпроигрышной серии.

На счету Карло Анчелотти теперь 39 матчей кряду без поражений. Ранее рекордсменом испанского чемпионата был наставник «Реала Сосьедад» Альберто Ормаэчеа, при котором баскский клуб не проигрывал 38 матчей подряд в период с 1979 по 1980 год.

Впрочем, текущая серия «Реала» только вторая по продолжительности в истории Ла Лиги. Абсолютный рекорд принадлежит «Барселоне», которая не проигрывала в 43 матчах с 2017 по 2018 год. Однако тогда с командой работали вначале Луис Энрике, а затем Эрнесто Вальверде.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти после победы над «Алавесом» обратился к игрокам «Реала».