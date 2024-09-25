Анчелотти обратился к игрокам Реала после победы над Алавесом
Мадридцы выиграли 3:2, ведя в счете на 48-й минуте в три гола
24 сентября в матче 7-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле добился победы над «Алавесом» со счетом 3:2.
Главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти после финального свистка публично призвал подопечных меньше жаловаться на действия арбитров.
– Я повторю то, что сказал несколько дней назад: подход [арбитров] изменился, и к этому надо привыкать. Мы получили четыре или пять желтых карточек за протесты, нужно избегать этого, вот и все. Нам нужно адаптироваться к новым правилам.
– В конце игры у вас возникли проблемы.
– Мы не хотим, чтобы подобное происходило, но такое бывает. Следует отметить, что на протяжении 60 минут команда играла хорошо (на 48-й минуте игры «Реал» увеличил свой перевес до 3:0. - прим.), и это вселяет уверенность.
– Что вы сказали судье?
– Сказал, что считаю желтые карточки за жалобы излишними, и сказал, что я должен сделать свою работу, чтобы не допускать протестов со стороны игроков, – рассказал Анчелотти.
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