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  4. Анчелотти обратился к игрокам Реала после победы над Алавесом
Испания
25 сентября 2024, 02:21 |
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Анчелотти обратился к игрокам Реала после победы над Алавесом

Мадридцы выиграли 3:2, ведя в счете на 48-й минуте в три гола

25 сентября 2024, 02:21 |
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Анчелотти обратился к игрокам Реала после победы над Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

24 сентября в матче 7-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле добился победы над «Алавесом» со счетом 3:2.

Главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти после финального свистка публично призвал подопечных меньше жаловаться на действия арбитров.

– Я повторю то, что сказал несколько дней назад: подход [арбитров] изменился, и к этому надо привыкать. Мы получили четыре или пять желтых карточек за протесты, нужно избегать этого, вот и все. Нам нужно адаптироваться к новым правилам.

– В конце игры у вас возникли проблемы.

– Мы не хотим, чтобы подобное происходило, но такое бывает. Следует отметить, что на протяжении 60 минут команда играла хорошо (на 48-й минуте игры «Реал» увеличил свой перевес до 3:0. - прим.), и это вселяет уверенность.

– Что вы сказали судье?

– Сказал, что считаю желтые карточки за жалобы излишними, и сказал, что я должен сделать свою работу, чтобы не допускать протестов со стороны игроков, – рассказал Анчелотти.

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Юрій Остроумов Источник: Marca
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