Забивали латиноамериканцы. Астон Вилла вышла в 1/8 финала Кубка лиги

Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Команда Астон Вилла из Бирмингема на выезде переиграла клуб Уиком из 3-го дивизиона со счетом 2:1.

Голы у гостей забили латиноамериканцы: Эмилиано Буэндия из Аргентины и Джон Дуран из Колумбии (с пенальти)

Хозяева поля забили один ответный гол престижа на 90+5 минуте.

Астон Вилла вышла в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги

1/16 финала. 25 сентября

Уиком – Астон Вилла – 1:2

Голы: Ричард Коне, 90+5 – Эмилиано Буэндия, 55 Джон Дуран, 85 (пен)