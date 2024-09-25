Забивали латиноамериканцы. Астон Вилла вышла в 1/8 финала Кубка лиги
Команда из Бирмингема на выезде переиграла клуб Уиком со счетом 2:1
Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
Команда Астон Вилла из Бирмингема на выезде переиграла клуб Уиком из 3-го дивизиона со счетом 2:1.
Голы у гостей забили латиноамериканцы: Эмилиано Буэндия из Аргентины и Джон Дуран из Колумбии (с пенальти)
Хозяева поля забили один ответный гол престижа на 90+5 минуте.
Астон Вилла вышла в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Кубок английской лиги
1/16 финала. 25 сентября
Уиком – Астон Вилла – 1:2
Голы: Ричард Коне, 90+5 – Эмилиано Буэндия, 55 Джон Дуран, 85 (пен)
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