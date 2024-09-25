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Кубок Английской лиги
Уиком
24.09.2024 22:00 – FT 1 : 2
Астон Вилла
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Англия
25 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 25 сентября 2024, 00:38
76
0

Забивали латиноамериканцы. Астон Вилла вышла в 1/8 финала Кубка лиги

Команда из Бирмингема на выезде переиграла клуб Уиком со счетом 2:1

25 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 25 сентября 2024, 00:38
76
0
Забивали латиноамериканцы. Астон Вилла вышла в 1/8 финала Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Команда Астон Вилла из Бирмингема на выезде переиграла клуб Уиком из 3-го дивизиона со счетом 2:1.

Голы у гостей забили латиноамериканцы: Эмилиано Буэндия из Аргентины и Джон Дуран из Колумбии (с пенальти)

Хозяева поля забили один ответный гол престижа на 90+5 минуте.

Астон Вилла вышла в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги

1/16 финала. 25 сентября

Уиком – Астон Вилла – 1:2

Голы: Ричард Коне, 90+5 – Эмилиано Буэндия, 55 Джон Дуран, 85 (пен)

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Кубок английской лиги по футболу Астон Вилла Уиком Эмилиано Буэндия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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