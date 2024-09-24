Экс-тренер Унион Берлин может вернуться в Динамо Загреб
Чемпионы Хорватии рассматривают кандидатуру Ненада Бьелицы
«Динамо» Загреб занимается поисками главного тренера после того, как на прошлой неделе был уволен Сергей Якирович. По информации авторитетного итальянского инсайдера Николо Скиры, чемпионы Хорватии рассматривают кандидатуру Ненада Бьелицы.
53-летний хорватский специалист ранее уже работал с «Динамо» Загреб в 2018 – 2020 годах. Последним местом его работы был немецкий «Унион Берлин», откуда его уволили в мае текущего года.
Напомним, Якирович возглавлял «Динамо» Загреб с августа 2023 года, в прошлом сезоне привел команду к золотому дублю.
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