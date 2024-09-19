Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Загреб уволило тренера после 2:9 от в Баварии в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 15:15 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:30
1309
6

Динамо Загреб уволило тренера после 2:9 от в Баварии в Лиге чемпионов

Хорваты стали первыми, кто пропустил столько голов в матче ЛЧ

19 сентября 2024, 15:15 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:30
1309
6
Динамо Загреб уволило тренера после 2:9 от в Баварии в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Якирович

Сергей Якирович уволен с поста главного тренера загребского «Динамо» после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» (2:9) в матче основного раунда Лиги чемпионов.

Сообщается, что первую команду будет возглавлять бывший член тренерского штаба Сандро Перкович, пока не будет принято решение о новом долгосрочном тренерском решении.

Якирович принял загребское «Динамо» в августе 2023 года. В прошлом сезоне команда под руководством боснийского специалиста сделала золотой дубль.

После 6 туров нового сезона чемпионата Хорватии «Динамо» занимает третье место, имея отставание от лидеров в один балл.

Отметим, что «Динамо» Загреб стало первым клубом в истории Лиги чемпионов (с 1992 года), который пропустил 9 голов в одном матче.

По теме:
Конопля рассказал о травме в матче Лиги чемпионов с Болоньей
Сергей НАГОРНЯК: «С Аталантой Шахтеру будет сложнее, чем с Болоньей»
Николо БАРЕЛЛА: «Мы можем соревноваться с кем угодно»
Динамо Загреб Бавария Лига чемпионов
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Бокс | 18 сентября 2024, 18:31 15
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком

Леннокс считает, что победил бы Александра

Фейеноорд – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 19 сентября 2024, 15:03 0
Фейеноорд – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Фейеноорд – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 сентября в 19:45 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Футбол | 18.09.2024, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Ничья не в актив. Почему эту Болонью нельзя было отпускать
Футбол | 19.09.2024, 11:15
Ничья не в актив. Почему эту Болонью нельзя было отпускать
Ничья не в актив. Почему эту Болонью нельзя было отпускать
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Футбол | 18.09.2024, 21:49
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
прикол в том что при 0-3 динамо сделало 2-3 и незабило віход один на один-суперсейв вратаря плечом...вместо 3-3 получили 2-9
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
potemkin78
млин, а ведь Шахтёру с Баварией скоро играть, может они уже решат все свои вопросы к этому моменту
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
onco-clown
Но когда два гола Загреб отыграл - вот тот всплеск хорош был))
Ответить
0
Tower Bridge
Тю... он же просто берёг силы на домашний матч.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
18.09.2024, 07:37 13
Бокс
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
18.09.2024, 00:15 3
Бокс
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
19.09.2024, 02:47 2
Футбол
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
18.09.2024, 00:28 6
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
19.09.2024, 01:45
Футбол
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
18.09.2024, 20:02 10
Футбол
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
18.09.2024, 00:36 2
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
18.09.2024, 21:46 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем