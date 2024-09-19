Динамо Загреб уволило тренера после 2:9 от в Баварии в Лиге чемпионов

Сергей Якирович уволен с поста главного тренера загребского «Динамо» после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» (2:9) в матче основного раунда Лиги чемпионов.

Сообщается, что первую команду будет возглавлять бывший член тренерского штаба Сандро Перкович, пока не будет принято решение о новом долгосрочном тренерском решении.

Якирович принял загребское «Динамо» в августе 2023 года. В прошлом сезоне команда под руководством боснийского специалиста сделала золотой дубль.

После 6 туров нового сезона чемпионата Хорватии «Динамо» занимает третье место, имея отставание от лидеров в один балл.

Отметим, что «Динамо» Загреб стало первым клубом в истории Лиги чемпионов (с 1992 года), который пропустил 9 голов в одном матче.