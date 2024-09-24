Треш-трансфер: у Фенербахче сорвалась сделка из-за безграмотности директора

Помните скандальную историю, которая случилась в матче-открытии футбольного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже? Тогда сборная Аргентины на последних секундах, как казалось, вырвала ничью в поединке против команды Марокко (2:2), однако… Уже после финального свистка организаторы приняли скандальное решение – отменили второй мяч южноамериканцев из-за офсайда, который был определен постфактум при просмотре VAR. В итоге аргентинцев и марокканцев вынудили еще раз выйти на поле, чтобы доиграть три минуты, которые уже ни на что и никак не повлияли – африканская сборная одержала победу со счетом 2:1.

Так вот, автором того самого отмененного гола, ставшего впоследствии скандальным и одним из наиболее обсуждаемых на футбольных играх Олимпиады-2024, оказался 22-летний центральный полузащитник «Бока Хуниорс» Кристиан Медина. Тогда футболисту жутко не повезло, однако со временем эта история призабылась и степень ее скандальности по прошествии пары месяцев, что логично, значительно снизился.

Впрочем, буквально на днях в жизни и спортивной карьере Медины вновь произошло, мягко говоря, резонансное событие, которое сложно объяснить чем-то из области здравого смысла. У игрока сорвался трансфер в турецкий «Фенербахче», причем произошло это буквально в последний момент и из-за… безграмотности спортивного директора «Бока Хуниорс»!

Но давайте разберемся в этой истории с самого начала…

Как известно, летнее трансферное окно-2024 в Турции было открыто вплоть до 13 сентября. Такая его продолжительность позволила многим тамошним клубам воспользоваться ситуацией на европейском и мировом рынках, чтобы на выгодных условиях заполучить футболистов пристойного уровня. Некоторым турецким клубам – как вот, например, «Галатасараю» – и вовсе посчастливилось выловить из мутной водички очень-очень жирную рыбку. Впрочем, об истории переезда топ-форварда «Наполи» Виктора Осимхена в стан действующего чемпиона Турции, а также о том, как вообще стал возможным этот трансфер мы рассказывали раньше в рамках отдельного материала – почитайте, не пожалеете…

Хавбек «Бока Хуниорс» Кристиан Медина, который является воспитанником этого клуба и провел за него уже более 150 официальных поединков, летом нынешнего года, по прогнозам экспертов, специализирующихся на южноамериканском футболе, должен был наконец-то переехать в Европу. Еще в начале 2024-го об интересе к Медине писали в аспекте итальянских «Интера» и «Милана», однако тогда до конкретики дело так и не дошло, а летом из Серии А начали поступать сигналы о готовности вести переговоры от чуть менее статусных клубов.

В частности, в августе пресса активно сватала Медину в «Фиорентину». Итальянцы рьяно торговались с «Бока Хуниорс» по хавбеку, но согласовать сделку им не удавалось. Буквально в последние дни работы трансферного окна «фиалки» сделали отчаянную попытку все же осуществить трансфер, предложив за игрока порядка 12,5 миллионов евро. «Бока Хуниорс», которая изначально оценивала Медину в 18 миллионов евро, дала понять, что согласится отпустить полузащитника, если «Фиорентина» накинет еще хотя бы миллион, но… То ли итальянцам банально не хватило времени, чтобы завершить этот трансфер, то ли их желание платить больше не выглядело таким уж явным, однако Медина остался в Аргентине, а про интерес «фиалок» к игроку все как-то очень быстро забыли.

И тут на горизонте объявился «Фенербахче». В турецком клубе пристально следили за попытками «Фиорентины» подписать Медину, и рассчитывали в случае осечки итальянцев самим попытать счастья в переговорах с «Бока Хуниорс». Благо, срок работы трансферного окна в Турции позволял это сделать…

Переговоры с «Бока Хуниорс» у «Фенербахче», судя по тому, что сообщают информированные источники, проходили посредством обмена официальными письмами через электронную почту. На ряд запросов от турецкого клуба «Бока» дала понять, что готова продать Медину за сумму в районе 15 миллионов евро, и это нашло понимание у руководства турецкого клуба, которое решило удовлетворить пожелание главного тренера «желтых канареек» Жозе Моуриньо, и подписать для португальца еще одного исполнителя в среднюю линию.

Как сообщает журналист Херман Гарсия Грова, «Фенербахче» направил в адрес «Бока Хуниорс» очередное письмо, где сообщил, что готов заплатить за Медину около 15 миллионов евро, обрисовал структуру и сроки осуществления потенциального трансфера и попросил дать ответ в самое ближайшее время, чтобы успеть провести сделку до закрытия окна, чтобы Кристиана можно было зарегистрировать для участия в турецкой Суперлиге-2024/25.

А далее произошло самое интересное… То, что очень тяжело объяснить в XXI веке. Спортивный директор «Бока Хуниорс» Марсело Дельгадо, который в прошлом являлся форвардом сборной Аргентины (17 матчей, 9 голов), отвечая на письмо турецкого клуба и выражая согласие «Бока Хуниорс» пойти на все предложения европейцев, банально ошибся в написании названия «желтых канареек». В итоге в адресе получателя вместо «Фенербахче» появилось слово «Фенербаче». Несложно понять, что эта ошибка оказалась роковой, и письмо-ответ «Бока Хуниорс» так и не увидели в офисе турецкого гранда.

Когда прошло несколько дней, и в «Бока Хуниорс» озадачились, почему же их потенциальные партнеры по сделке молчат и не проявляют ожидаемой активности по трансферу, стало ясно, что из-за указанной ошибки продолжать переговоры практически не имеет смысла, так как успеть зарегистрировать Кристиана Медину до дедлайна все равно не получится… Хотя «Фенербахче» все-таки попытался сделать все, чтобы порадовать Моуриньо, но прогнозируемо собрать все бумаги для их передачи в Турецкую футбольную федерацию все равно не успел.

Над Марсело Дельгадо и его будущим в стане «Бока Хуниорс» начали сгущаться грозовые тучи, и некоторые болельщики, узнав об этой истории, даже затребовали немедленной отставки функционера. Однако ничего подобного не случилось… В аргентинских СМИ после этого сразу же появилась иная версия того, почему сделка по Кристиану Медине так и не состоялась. Указывалось, что якобы «Фенербахче» в последний момент якобы что-то (что именно так и не конкретизировалось) изменил в формате потенциального трансфера, и пойти на такие условия аргентинский клуб не пожелал. Сомнения в правдивости этой версии очень быстро подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо, сообщивший, что в «Фенербахче» все-таки решили довести до конца трансфер Медины, пускай теперь тот и станет возможным для клуба лишь в январе 2025-го. Согласитесь, выторговывать в последний момент какие-то мелочи, чтобы затем остаться на полгода без игрока, который клубу все равно нужен – это полная глупость, по причине чего версия с невиновностью Дельгадо и выглядит смехотворной…

Впрочем, европейский футбол и ранее знал подобные случаи, когда трансферы срывались в последний момент из-за технической безграмотности или халатности исполнителей. Летом 2021 года римский «Лацио» был очень близок к подписанию сербского хавбека «Айнтрахта» Филипа Костича, однако именно из-за письма, отправленного по ошибке не на тот адрес электронной почты, случилось промедление, сделавшее оформление сделки до конца работы трансферного окна невозможным. Однако тогда, в ситуации с Костичем, в СМИ открыто писали, что франкфуртский клуб мог специально пойти на такую уловку, так как ему было важно сохранить Костича в своих рядах еще хотя бы на сезон, и эта версия частично подтвердилась, когда летом 2022-го серб все-таки отбыл в Италию, будучи проданным за 14,7 миллионов евро в «Ювентус».

В случае с Кристианом Мединой драматизм усиливается тем, что все стороны хотели осуществить сделку, но… Это лето и начало осени точно запомнятся хавбеку надолго и не с лучшей стороны. Сперва отмененный гол против Марокко, затем несостоявшийся трансфер в «Фенербахче». Критически много нелепых случайностей за период в два неполных месяца, не находите?..