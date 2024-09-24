24.09.2024 13:00 – FT 1 : 1
Украина. Первая лига24 сентября 2024, 15:30 | Обновлено 24 сентября 2024, 16:00
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Диназ – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 сентября видеотрансляцию матча Первой лиги
24 сентября 2024, 15:30 | Обновлено 24 сентября 2024, 16:00
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24 сентября проходит перенесенный поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 1-й тур, 24 сентября
- 13:00. Диназ Вышгород – Виктория Сумы
Турнирная таблица
13:00. Диназ Вышгород – Виктория Сумы
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