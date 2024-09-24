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Первая лига
Диназ
24.09.2024 13:00 – FT 1 : 1
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 сентября 2024, 15:30 | Обновлено 24 сентября 2024, 16:00
46
0

Диназ – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 сентября видеотрансляцию матча Первой лиги

24 сентября 2024, 15:30 | Обновлено 24 сентября 2024, 16:00
46
0
Диназ – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 сентября проходит перенесенный поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 1-й тур, 24 сентября

  • 13:00. Диназ Вышгород – Виктория Сумы

Турнирная таблица

13:00. Диназ Вышгород – Виктория Сумы

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Диназ Вышгород Виктория Сумы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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