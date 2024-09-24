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Первая лига
Диназ
24.09.2024 13:00 – FT 1 : 1
Виктория Сумы
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Украина. Первая лига
24 сентября 2024, 21:53 | Обновлено 24 сентября 2024, 22:10
58
0

Диназ и Виктория разошлись миром в перенесенном матче Первой лиги

Второй тайм прервался на 1 час из-за воздушной тревоги в Киевской области

24 сентября 2024, 21:53 | Обновлено 24 сентября 2024, 22:10
58
0
Диназ и Виктория разошлись миром в перенесенном матче Первой лиги
ФК Виктория Сумы

24 сентября прошел перенесенный поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Диназ Вышгород и Виктория Сумы сыграли вничью (1:1).

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На 2-й минуте в своей штрафной не справились с мячом Ульянов с Новотрясовым, и Черткоев прицельным ударом огорчил голкипера Литвиненко (1:0).

Гости отыграли пропущенный гол быстро. На 29-й минуте мяч попал в руку защитнику Диназа. И Паламарь сравнял счет с пенальти (1:1).

Второй тайм прервался на 1 час из-за воздушной тревоги в Киевской области. После возобновления игры команды не сумели реализовать хотя бы один момент и склонить чашу весов на свою сторону. В итоге – зафиксирована ничья (1:1).

Первая лига. 1-й тур, 24 сентября. Стадион Диназ, Демидов

13:00. Диназ Вышгород – Виктория Сумы – 1:1

Голы: Инал Черткоев, 2 – Руслан Паламарь, 29 (пен)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Диназ Вышгород Инал Черткоев Руслан Паламар видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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