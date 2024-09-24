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Франция
24 сентября 2024, 15:09 | Обновлено 24 сентября 2024, 16:15
441
0

Непривычный цвет. ПСЖ презентовал третью форму на сезон

Чемпионы Франции будут играть в розовом

24 сентября 2024, 15:09 | Обновлено 24 сентября 2024, 16:15
441
0
Непривычный цвет. ПСЖ презентовал третью форму на сезон
ФК ПСЖ

«ПСЖ» в коллаборации с брендом «Jordan» презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычном для чемпионов Франции розовом цвете с элементами черного.

Ожидается, что впервые в новой форме «ПСЖ» сыграет в пятницу, 27 сентября дома против «Ренна» в шестом туре Лиги 1.

На прошлой неделе «ПСЖ» стартовал в Лиге чемпионов с домашней победы над «Жироной».

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ПСЖ игровая форма фото
Олег Дидух Источник: ФК ПСЖ
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