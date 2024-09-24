МАРЧЕНКО – о первом матче после операции: «Были и положительные моменты»

Вторая ракетка Украины Илья Марченко рассказал Sport.ua о первом матче после операции. На челленджере в Нонтхабуре (Таиланд) украинец в первом раунде проиграл пятому сеяному Аслану Карацеву – 1:6, 4:6.

«От первого матча я ничего особо не ожидал. Я плохо двигаюсь, не в лучшей физической форме. Сегодня катастрофически не хватало концентрации. Но в целом были и положительные моменты: неплохо подавал, достаточно долго держался во втором сете. Но, конечно, до какого-то хорошего уровня еще очень далеко», – сказал Илья.

Отметим, что в конце июля Марченко удалили часть мениска на правом колене.