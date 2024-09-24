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  4. МАРЧЕНКО – о первом матче после операции: «Были и положительные моменты»
ATP
24 сентября 2024, 14:43 |
119
0

МАРЧЕНКО – о первом матче после операции: «Были и положительные моменты»

Украинский теннисист впервые за 2,5 месяца вышел на корт

24 сентября 2024, 14:43 |
119
0
МАРЧЕНКО – о первом матче после операции: «Были и положительные моменты»
ATP. Илья Марченко

Вторая ракетка Украины Илья Марченко рассказал Sport.ua о первом матче после операции. На челленджере в Нонтхабуре (Таиланд) украинец в первом раунде проиграл пятому сеяному Аслану Карацеву – 1:6, 4:6.

«От первого матча я ничего особо не ожидал. Я плохо двигаюсь, не в лучшей физической форме. Сегодня катастрофически не хватало концентрации. Но в целом были и положительные моменты: неплохо подавал, достаточно долго держался во втором сете. Но, конечно, до какого-то хорошего уровня еще очень далеко», – сказал Илья.

Отметим, что в конце июля Марченко удалили часть мениска на правом колене.

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Илья Марченко Аслан Карацев ATP Нонтхабури
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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