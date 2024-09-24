Марченко сыграл первый матч после операции
Украинский теннисист проиграл пятому сеяному на турнире в Таиланде
Украинский теннисист Илья Марченко (№315 ATP) сыграл на хардовом челленджере в Нонтхабури (Таиланд).
В первом раунде украинец уступил пятому сеяному Аслану Карацеву (№139 ATP), который начинал этот сезон в топ-40 мирового рейтинга.
Нонтхабури. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Аслан Карацев – 1:6, 4:6
Для Марченко это был первый поединок за последние два с половиной месяца. Предыдущий матч Илья провел в середине июля в квалификации травяного турнира АТР 250 в Ньюпорте, США.
Отметим, что в конце июля Илья Марченко перенес операцию на колене.
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