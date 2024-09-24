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  4. Марченко сыграл первый матч после операции
ATP
24 сентября 2024, 14:31 |
109
0

Марченко сыграл первый матч после операции

Украинский теннисист проиграл пятому сеяному на турнире в Таиланде

24 сентября 2024, 14:31 |
109
0
Марченко сыграл первый матч после операции
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№315 ATP) сыграл на хардовом челленджере в Нонтхабури (Таиланд).

В первом раунде украинец уступил пятому сеяному Аслану Карацеву (№139 ATP), который начинал этот сезон в топ-40 мирового рейтинга.

Нонтхабури. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Аслан Карацев – 1:6, 4:6

Для Марченко это был первый поединок за последние два с половиной месяца. Предыдущий матч Илья провел в середине июля в квалификации травяного турнира АТР 250 в Ньюпорте, США.

Отметим, что в конце июля Илья Марченко перенес операцию на колене.

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Илья Марченко Аслан Карацев ATP Нонтхабури
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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