Марченко сыграл первый матч после операции

Украинский теннисист Илья Марченко (№315 ATP) сыграл на хардовом челленджере в Нонтхабури (Таиланд).

В первом раунде украинец уступил пятому сеяному Аслану Карацеву (№139 ATP), который начинал этот сезон в топ-40 мирового рейтинга.

Нонтхабури. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Аслан Карацев – 1:6, 4:6

Для Марченко это был первый поединок за последние два с половиной месяца. Предыдущий матч Илья провел в середине июля в квалификации травяного турнира АТР 250 в Ньюпорте, США.

Отметим, что в конце июля Илья Марченко перенес операцию на колене.