Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 309) перенес операцию на колене.

Соответствующий снимок Илья опубликовал в своем Instagram. Подробности травмы пока что неизвестны.

Последний матч Илья провел 2 недели назад в квалификации травяного турнира АТР 250 в Ньюпорте, США. Тогда украинец уступил Эйдану Майо в первом раунде отбора со счетом 2:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что Марченко стал новым капитаном женской сборной Украины по теннису.

ФОТО. Известный украинский теннисист перенес операцию на колене