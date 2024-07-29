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ATP
29 июля 2024, 16:15 | Обновлено 29 июля 2024, 16:26
1450
1

ФОТО. Известный украинский теннисист перенес операцию на колене

Илья Марченко поделился снимком из больницы

29 июля 2024, 16:15 | Обновлено 29 июля 2024, 16:26
1450
1
ФОТО. Известный украинский теннисист перенес операцию на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 309) перенес операцию на колене.

Соответствующий снимок Илья опубликовал в своем Instagram. Подробности травмы пока что неизвестны.

Последний матч Илья провел 2 недели назад в квалификации травяного турнира АТР 250 в Ньюпорте, США. Тогда украинец уступил Эйдану Майо в первом раунде отбора со счетом 2:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что Марченко стал новым капитаном женской сборной Украины по теннису.

ФОТО. Известный украинский теннисист перенес операцию на колене

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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