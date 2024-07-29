ATP29 июля 2024, 16:15 | Обновлено 29 июля 2024, 16:26
1450
1
ФОТО. Известный украинский теннисист перенес операцию на колене
Илья Марченко поделился снимком из больницы
29 июля 2024, 16:15 | Обновлено 29 июля 2024, 16:26
1450
1
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 309) перенес операцию на колене.
Соответствующий снимок Илья опубликовал в своем Instagram. Подробности травмы пока что неизвестны.
Последний матч Илья провел 2 недели назад в квалификации травяного турнира АТР 250 в Ньюпорте, США. Тогда украинец уступил Эйдану Майо в первом раунде отбора со счетом 2:6, 2:6.
Ранее сообщалось, что Марченко стал новым капитаном женской сборной Украины по теннису.
ФОТО. Известный украинский теннисист перенес операцию на колене
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 13:37 10
Украинская дзюдоистка проиграла в 1/8 финала
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 06:23 35
Sport.ua представляет анонс 3-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET
Олимпийские игры | 28.07.2024, 19:59
Олимпийские игры | 29.07.2024, 10:27
Олимпийские игры | 29.07.2024, 06:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
пенсія
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.07.2024, 22:28 6
29.07.2024, 07:05 2
27.07.2024, 22:15 1
28.07.2024, 11:17 1
28.07.2024, 10:58 1
27.07.2024, 20:05 123
27.07.2024, 20:15 42
27.07.2024, 23:15 4