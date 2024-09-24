Калинина и Стародубцева узнали первых соперниц на супертурнире в Китае
В Пекине завершилась квалификация соревнования WTA 1000
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) после исторического выхода в основную сетку турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) получила в соперницы по первому раунду немку Лауру Зигемунд.
Победительница этого противостояния далее по сетке сыграет против Катержины Синяковой из Чехии.
А вот Ангелина Калинина в первом круге сыграет против «квалифаерки» Ребекки Шрамковой из Словакии, которая, напомним, на прошлой неделе выиграла титул на турнире WTA 250 в Хуахине.
Напомним, ранее своих соперниц узнали Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
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