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  4. Калинина и Стародубцева узнали первых соперниц на супертурнире в Китае
WTA
24 сентября 2024, 13:16 | Обновлено 24 сентября 2024, 13:31
436
3

Калинина и Стародубцева узнали первых соперниц на супертурнире в Китае

В Пекине завершилась квалификация соревнования WTA 1000

24 сентября 2024, 13:16 | Обновлено 24 сентября 2024, 13:31
436
3
Калинина и Стародубцева узнали первых соперниц на супертурнире в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) после исторического выхода в основную сетку турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) получила в соперницы по первому раунду немку Лауру Зигемунд.

Победительница этого противостояния далее по сетке сыграет против Катержины Синяковой из Чехии.

А вот Ангелина Калинина в первом круге сыграет против «квалифаерки» Ребекки Шрамковой из Словакии, которая, напомним, на прошлой неделе выиграла титул на турнире WTA 250 в Хуахине.

Напомним, ранее своих соперниц узнали Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Украинки узнали первых соперниц в основе большого турнира в Пекине
WTA Пекин Ангелина Калинина Юлия Стародубцева
Юрій Остроумов Источник: WTA
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Олександр Науменко
Жодна з болот квалу не пройшла, початок добрий.  Юлі,  для попадання в сотню,  потрібні дві перемоги.
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+2
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introvert
 В Юлі дуже перспективна сітка, головне не впустити черговий шанс.
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