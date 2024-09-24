Тренером Миколенко может стать экс-наставник сборной Англии

Английский тренер Гарет Сайтгейт, который до лета этого года на протяжении 8 лет возглавлял сборную Англии, может возглавить «Эвертон», цвета которого, как известно, защищает украинец Виталий Миколенко..

Сообщается, что новые владельцы ливерпульского клуба готов пригласить 54-летнего англичанина вместо Шона Дайча.

Напомним, сборная Англии под руководством Саутгейта провела 102 матча – 64 победы, 20 ничьих, 18 поражений. Под руководством Гарета родоначальники футбола играли в финалах Евро-2020 и Евро-2024.

Ранее стало известно, что экс-тренер Михаила Мудрика может стать наставником Виталия Миколенко.