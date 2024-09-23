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Англия
23 сентября 2024, 16:18 |
1758
1

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон получил новых владельцев

Клуб Виталия Миколенко ждут большие изменения

23 сентября 2024, 16:18 |
1758
1
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон получил новых владельцев
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон», цвета которого защищает Виталий Миколенко, официально сообщил о том, что Blue Heaven Holdings и Friedkin Group достигли договоренности по поводу приобретения контрольного пакета акций клуба. Сделку еще должны одобрить АПЛ и Футбольная ассоциация Англии.

Нынешний владелец «Эвертона», Фархад Мошири, уже долгое время искал покупателей на клуб. Он оставляет «Ирисок» в тяжелом финансовом положении, клуб неоднократно штрафовали за нарушение финансовых правил АПЛ.

Отметим, что Friedkin Group и их глава, Дэн Фридкин, являются владельцем «Ромы», за которую выступает еще один игрок сборной Украины, Артем Довбик.

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Эвертон Дэн Фридкин Фархад Мошири финансы
Олег Дидух Источник: ФК Эвертон
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Octopus
Американцы на пару с шейхами скупили весь европейский футбол. Остались немногочисленные нетронутые островки.
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