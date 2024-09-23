ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон получил новых владельцев
Клуб Виталия Миколенко ждут большие изменения
«Эвертон», цвета которого защищает Виталий Миколенко, официально сообщил о том, что Blue Heaven Holdings и Friedkin Group достигли договоренности по поводу приобретения контрольного пакета акций клуба. Сделку еще должны одобрить АПЛ и Футбольная ассоциация Англии.
Нынешний владелец «Эвертона», Фархад Мошири, уже долгое время искал покупателей на клуб. Он оставляет «Ирисок» в тяжелом финансовом положении, клуб неоднократно штрафовали за нарушение финансовых правил АПЛ.
Отметим, что Friedkin Group и их глава, Дэн Фридкин, являются владельцем «Ромы», за которую выступает еще один игрок сборной Украины, Артем Довбик.
September 23, 2024
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