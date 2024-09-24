ХАРЧЕНКО: «Игроки Металлиста очень хотели выиграть. Давно не побеждали»

Ассистент главного тренера харьковского Металлиста Вадим Харченко прокомментировал победу команды над Минаем (3:0) в игре 8-го тура Первой лиги.

«Ребята очень плодотворно работали на тренировках. Мы знали силу противника и мы тоже, как и «Минай», хотели одержать победу. Очень хотели, потому что давненько мы не выигрывали. Сегодня ребята просто молодцы, они полностью выполнили установку. Честь и хвала им.

Игроки выполнили план на игру на 100 процентов. У нас была информация по «Мину», поэтому мы сделали все, что было нужно. А ребята все выполнили на поле, прислушавшись к нашим советам».

Универсал «Металлиста» Петр Луцив:

«Что касается игры, эту победу действительно очень долго ждали. Победа трудна, не могу сказать, что было легко. Соперник был хорош. Только положительные слова по отношению к нашим игрокам, которые выложились на все 100% и выполнили все учреждения тренера. Поздравляю всех с победой.

Хорошо, что убил. Хотел бы эти голы посвятить родителям, которые поддерживают не только в хорошие времена, но и в трудные. И особенно хочется поблагодарить нашего 12-го игрока на трибунах. Без них этой победы не было.

У нас перспективная команда, многообещающие молодые игроки. Они выкладываются на 100%. Это видно не только в матчах, но и на тренировках. Я думаю, что у «Металлиста» большое будущее и чемпионская группа – это не предел команды.

Способна ли команда так играть каждый матч? Да, почему нет. Я думаю, что это будет переломный момент. Сейчас у всех психологическое состояние улучшилось, все ждали этой победы. Впереди нас ждет все лучшее».

Вингер «Металлиста» Геннадий Синчук:

«У меня была неприятная травма. Потихоньку я набираю свои кондиции, впрочем, я считаю, что это не моя максимальная форма. Я только начинаю ее набирать.

Было несколько моментов, но не удалось забить. Да, меня это очень разочаровывает. У меня вроде бы есть моменты и я не знаю, что не так. Стараюсь делать все правильно, но что-то не удается.

Мы вышли еще с первых минут драться друг за друга. Самое главное, что мы показали хорошую комбинационную игру, пытались играть в футбол с быстрыми передачами и атаками. И у нас это вышло.

Турнирные планы? Я не хочу загадывать. Верю, что мы с командой будем продолжать в том же духе, как мы играли в этом матче. Там уже все будет зависеть только от нас».

Голкипер «Металлиста» Владислав Рыбак:

«Была очень хорошая игра, действительно было видно, что у нас есть командный дух, что ребята проявили максимальные усилия. Выполнили все, о чем нас просили в раздевалке, всю установку, которую давал нам тренер. Я считаю, что мы сегодня сделали все, как пишет книга.

Мы не в первый раз играем с этой командой и уже неплохо изучили «Минай». Мы знаем, как она проводит свои атаки, пытается контролировать игру. Перед матчем мы тщательно все посмотрели на теории, каждому из футболистов были указаны их действия на поле и это сработало. Эти действия каждый выполнял, это сыграло огромную роль. Сегодня от «Металлиста» была командная игра.

Неудача с «Буковиной»? Да, конечно, был серьезный разговор. После каждого неудачного матча мы разговариваем друг с другом, тренеры разговаривают с командой. Это должно быть, это психология. В футболе она очень многое решает. Поэтому, наверное, этот разговор ребята услышали».

Минай – Металлист – 0:3