Фиаско Миная в Первой лиге. Металлист и Полтава разгромили соперников

22 сентября состоялись два поединка 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Полтава дома переиграла ФСК Мариуполь со счетом 3:0, а Металлист в гостях разгромил Минай (3:0).

Первая лига. 8-й тур, 22 сентября

13:00. Полтава – ФСК Мариуполь – 3:0

Голы: Дмитрий Плахтырь, 32, Дмитрий Щербак, 69 (пен), Евгений Мисюра, 83

15:00. Минай – Металлист – 0:3

Голы: Петр Луцив, 15, 45, Алекс Чидомере, 75

Турнирная таблица

13:00. Полтава – ФСК Мариуполь – 3:0

15:00. Минай – Металлист – 0:3