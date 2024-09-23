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Первая лига
Минай
22.09.2024 15:00 – FT 0 : 3
Металлист
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Украина. Первая лига
23 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 23 сентября 2024, 15:17
97
0

Фиаско Миная в Первой лиге. Металлист и Полтава разгромили соперников

22 сентября состоялись два поединка 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины

23 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 23 сентября 2024, 15:17
97
0
Фиаско Миная в Первой лиге. Металлист и Полтава разгромили соперников
ФК Металлист

22 сентября состоялись два поединка 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полтава дома переиграла ФСК Мариуполь со счетом 3:0, а Металлист в гостях разгромил Минай (3:0).

Первая лига. 8-й тур, 22 сентября

13:00. Полтава – ФСК Мариуполь – 3:0

Голы: Дмитрий Плахтырь, 32, Дмитрий Щербак, 69 (пен), Евгений Мисюра, 83

15:00. Минай – Металлист – 0:3

Голы: Петр Луцив, 15, 45, Алекс Чидомере, 75

Турнирная таблица

13:00. Полтава – ФСК Мариуполь – 3:0

15:00. Минай – Металлист – 0:3

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Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Минай ФСК Мариуполь Петр Луцив Алекс Чидомере Дмитрий Щербак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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