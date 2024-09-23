Украина. Первая лига23 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 23 сентября 2024, 15:17
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Фиаско Миная в Первой лиге. Металлист и Полтава разгромили соперников
22 сентября состоялись два поединка 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины
23 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 23 сентября 2024, 15:17
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22 сентября состоялись два поединка 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
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Полтава дома переиграла ФСК Мариуполь со счетом 3:0, а Металлист в гостях разгромил Минай (3:0).
Первая лига. 8-й тур, 22 сентября
13:00. Полтава – ФСК Мариуполь – 3:0
Голы: Дмитрий Плахтырь, 32, Дмитрий Щербак, 69 (пен), Евгений Мисюра, 83
15:00. Минай – Металлист – 0:3
Голы: Петр Луцив, 15, 45, Алекс Чидомере, 75
Турнирная таблица
13:00. Полтава – ФСК Мариуполь – 3:0
15:00. Минай – Металлист – 0:3
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