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Первая лига
Минай
22.09.2024 15:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 сентября 2024, 13:10 | Обновлено 22 сентября 2024, 13:25
91
0

Полтава – ФСК Мариуполь, Минай – Металлист. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 сентября видеотрансляции матчей 8-го тура Первой лиги

22 сентября 2024, 13:10 | Обновлено 22 сентября 2024, 13:25
91
0
Полтава – ФСК Мариуполь, Минай – Металлист. Смотреть онлайн LIVE

22 сентября проходят поединки 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 8-й тур, 22 сентября

  • 13:00. Полтава – ФСК Мариуполь
  • 15:00. Минай – Металлист

Турнирная таблица

13:00. Полтава – ФСК Мариуполь

15:00. Минай – Металлист

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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