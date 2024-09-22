Полтава – ФСК Мариуполь, Минай – Металлист. Смотреть онлайн LIVE

22 сентября проходят поединки 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 8-й тур, 22 сентября

13:00. Полтава – ФСК Мариуполь

15:00. Минай – Металлист

Турнирная таблица

13:00. Полтава – ФСК Мариуполь

15:00. Минай – Металлист