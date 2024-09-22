Украина. Первая лига22 сентября 2024, 13:10 | Обновлено 22 сентября 2024, 13:25
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Полтава – ФСК Мариуполь, Минай – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 22 сентября видеотрансляции матчей 8-го тура Первой лиги
22 сентября 2024, 13:10 | Обновлено 22 сентября 2024, 13:25
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22 сентября проходят поединки 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 8-й тур, 22 сентября
- 13:00. Полтава – ФСК Мариуполь
- 15:00. Минай – Металлист
Турнирная таблица
13:00. Полтава – ФСК Мариуполь
15:00. Минай – Металлист
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