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  4. ВИДЕО. Защитник в шоке! Невероятный финт Зубкова в матче Шахтер – Оболонь
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 21:48 |
655
1

ВИДЕО. Защитник в шоке! Невероятный финт Зубкова в матче Шахтер – Оболонь

Александр эффектно прокинул мяч пяткой мимо Валерия Дубко

23 сентября 2024, 21:48 |
655
1
ВИДЕО. Защитник в шоке! Невероятный финт Зубкова в матче Шахтер – Оболонь
ФК Шахтер. Александр Зубков

23 сентября прошел матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.

Пресс-служба донецкого коллектива опубликовало видео момента, как вингер команды Александр Зубков эффектно прокинул мяч пяткой мимо защитника соперника Валерия Дубко.

ВИДЕО. Защитник в шоке! Невероятный финт Зубкова в матче Шахтер – Оболонь

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Валерий Дубко Александр Зубков видео Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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