ВИДЕО. Защитник в шоке! Невероятный финт Зубкова в матче Шахтер – Оболонь

23 сентября прошел матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.

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Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.

Пресс-служба донецкого коллектива опубликовало видео момента, как вингер команды Александр Зубков эффектно прокинул мяч пяткой мимо защитника соперника Валерия Дубко.

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