Украина. Премьер лига23 сентября 2024, 21:48 |
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ВИДЕО. Защитник в шоке! Невероятный финт Зубкова в матче Шахтер – Оболонь
Александр эффектно прокинул мяч пяткой мимо Валерия Дубко
23 сентября 2024, 21:48 |
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23 сентября прошел матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.
Пресс-служба донецкого коллектива опубликовало видео момента, как вингер команды Александр Зубков эффектно прокинул мяч пяткой мимо защитника соперника Валерия Дубко.
ВИДЕО. Защитник в шоке! Невероятный финт Зубкова в матче Шахтер – Оболонь
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