23 сентября прошел матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.

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Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.

Пресс-служба донецкого коллектива опубликовало видео момента, как голкипер команды Дмитрий Ризнык эффектно справился с игроком киевлян Сергеем Сухановым, положив его на газон.

ВИДЕО. Голкипер Шахтера одним движением положил на пятую точку соперника