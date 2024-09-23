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  4. ВИДЕО. Голкипер Шахтера одним движением положил на пятую точку соперника
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 21:07 |
900
1

ВИДЕО. Голкипер Шахтера одним движением положил на пятую точку соперника

Дмитрий Ризнык в матче Шахтер – Оболонь (4:0) эффектно справился с Сергеем Сухановым

23 сентября 2024, 21:07 |
900
1
ВИДЕО. Голкипер Шахтера одним движением положил на пятую точку соперника
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

23 сентября прошел матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.

Пресс-служба донецкого коллектива опубликовало видео момента, как голкипер команды Дмитрий Ризнык эффектно справился с игроком киевлян Сергеем Сухановым, положив его на газон.

ВИДЕО. Голкипер Шахтера одним движением положил на пятую точку соперника

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Дмитрий Ризнык Сергей Суханов видео Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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micha(ZAKARPATTJA)
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