ВИДЕО. Голкипер Шахтера одним движением положил на пятую точку соперника
Дмитрий Ризнык в матче Шахтер – Оболонь (4:0) эффектно справился с Сергеем Сухановым
23 сентября прошел матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.
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Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.
Пресс-служба донецкого коллектива опубликовало видео момента, как голкипер команды Дмитрий Ризнык эффектно справился с игроком киевлян Сергеем Сухановым, положив его на газон.
ВИДЕО. Голкипер Шахтера одним движением положил на пятую точку соперника
🫢 Дмитро Різник 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 23, 2024
⚽️ Зі скілами все гаразд 👊#Shakhtar #ШахтарОболонь pic.twitter.com/NbfZ8QVjf8
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