Один был не нужен. Динамо включило в заявку на Лигу Европы еще трех игроков
Владимир Шепелев, Матвей Понамеренко и Эдуардо Герреро заменили Лонвейка и Диалло
Киевское Динамо обновило заявку на матчи Лиги Европы 2024/25.
Как можно увидеть на официальном сайте УЕФА, киевляне в преддверии старта второго по силе еврокубкового клубного турнира внесли на поединки еще троих игроков: Владимира Шепелева, Матвея Пономаренко и Эдуардо Герреро.
В то же время, Джастин Лонвейк и Самбо Диалло были исключены из заявки, поскольку покинули столичный коллектив летом. Интересно, что в заявке до сих пор фигурирует Владислав Супряга, хотя он сейчас выступает на правах аренды в Заре.
25 сентября Динамо сыграет матч 1-го тура ЛЕ против Лацио в Гамбурге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Что касается Шепелева, то еще в середине августа была информация о том, что Владимир не нужен Александру Шовковского, и бело-синие готовы избавиться от футболиста.
Обновленная заявка Динамо на матчи Лиги Европы:
- Вратари: Бущан, Моргун, Нещерет, Игнатенко.
- Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Попов, Караваев, Михавко, Себальос, Тымчик, Дячук.
- Полузащитники: Шепелев, Андриевский, Бражко, Буяльский, Кабаев, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Волошин, Брагару, Рубчинский, Малыш, Михайленко.
- Нападающие: Ванат, Герреро, Супряга, Пономаренко.
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