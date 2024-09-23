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Лига Европы
23 сентября 2024, 21:27 |
1898
0

Один был не нужен. Динамо включило в заявку на Лигу Европы еще трех игроков

Владимир Шепелев, Матвей Понамеренко и Эдуардо Герреро заменили Лонвейка и Диалло

23 сентября 2024, 21:27 |
1898
0
Один был не нужен. Динамо включило в заявку на Лигу Европы еще трех игроков
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обновило заявку на матчи Лиги Европы 2024/25.

Как можно увидеть на официальном сайте УЕФА, киевляне в преддверии старта второго по силе еврокубкового клубного турнира внесли на поединки еще троих игроков: Владимира Шепелева, Матвея Пономаренко и Эдуардо Герреро.

В то же время, Джастин Лонвейк и Самбо Диалло были исключены из заявки, поскольку покинули столичный коллектив летом. Интересно, что в заявке до сих пор фигурирует Владислав Супряга, хотя он сейчас выступает на правах аренды в Заре.

25 сентября Динамо сыграет матч 1-го тура ЛЕ против Лацио в Гамбурге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Что касается Шепелева, то еще в середине августа была информация о том, что Владимир не нужен Александру Шовковского, и бело-синие готовы избавиться от футболиста.

Обновленная заявка Динамо на матчи Лиги Европы:

  • Вратари: Бущан, Моргун, Нещерет, Игнатенко.
  • Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Попов, Караваев, Михавко, Себальос, Тымчик, Дячук.
  • Полузащитники: Шепелев, Андриевский, Бражко, Буяльский, Кабаев, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Волошин, Брагару, Рубчинский, Малыш, Михайленко.
  • Нападающие: Ванат, Герреро, Супряга, Пономаренко.

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Владимир Шепелев Матвей Пономаренко Эдуардо Герреро Джастин Лонвейк Самба Диалло Александр Шовковский Динамо Киев Владислав Супряга заявка Лига Европы Лацио Динамо - Лацио
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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