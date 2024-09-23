Один был не нужен. Динамо включило в заявку на Лигу Европы еще трех игроков

Киевское Динамо обновило заявку на матчи Лиги Европы 2024/25.

Как можно увидеть на официальном сайте УЕФА, киевляне в преддверии старта второго по силе еврокубкового клубного турнира внесли на поединки еще троих игроков: Владимира Шепелева, Матвея Пономаренко и Эдуардо Герреро.

В то же время, Джастин Лонвейк и Самбо Диалло были исключены из заявки, поскольку покинули столичный коллектив летом. Интересно, что в заявке до сих пор фигурирует Владислав Супряга, хотя он сейчас выступает на правах аренды в Заре.

25 сентября Динамо сыграет матч 1-го тура ЛЕ против Лацио в Гамбурге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Что касается Шепелева, то еще в середине августа была информация о том, что Владимир не нужен Александру Шовковского, и бело-синие готовы избавиться от футболиста.

Обновленная заявка Динамо на матчи Лиги Европы: