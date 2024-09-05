Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Владимиром Шепелевым интересовался Расинг, но хавбек отказался уходить
27-летний полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев получил предложение от испанского Расинга Сантандер.
Как сообщает «Динамомания», Шепелев отказался переходить в новый для себя клуб.
Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч УПЛ и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что главный тренер бело-синих Александр Шовковский не рассчитывает на Шепелева. Руководство киевлян рассматривает любое предложение – как аренду с правом выкупа, так и прямую продажу.
Расинг выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании. В кампании 2024/25 команда идет на 4-м месте с 5 очками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К сожалению, разгромную победу в двух сетах одержала «нейтральная» теннисистка
Форвард Зари стал новичком киевской команды