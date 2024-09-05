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  4. Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 05 сентября 2024, 01:19
659
2

Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании

Владимиром Шепелевым интересовался Расинг, но хавбек отказался уходить

05 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 05 сентября 2024, 01:19
659
2
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

27-летний полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев получил предложение от испанского Расинга Сантандер.

Как сообщает «Динамомания», Шепелев отказался переходить в новый для себя клуб.

Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч УПЛ и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что главный тренер бело-синих Александр Шовковский не рассчитывает на Шепелева. Руководство киевлян рассматривает любое предложение – как аренду с правом выкупа, так и прямую продажу.

Расинг выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании. В кампании 2024/25 команда идет на 4-м месте с 5 очками.

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Расинг Сантандер Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Владимир Шепелев
Даниил Агарков Источник: Динамомания
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Комментарии 2
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Vanil10
Баран, мля!!!
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+1
naverland
В Испанской Сегундо ему зарплату урежут в 2 раза. Плюс налоги там высокие. 
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-1
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