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Вторая лига
Ворскла-2
23.09.2024 13:00 – FT 0 : 1
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
23 сентября 2024, 14:20 | Обновлено 23 сентября 2024, 14:54
82
0

Ворскла-2 – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября видеотрансляции матча 7-го тура Второй лиги

23 сентября 2024, 14:20 | Обновлено 23 сентября 2024, 14:54
82
0
Ворскла-2 – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 сентября проходит поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

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Вторая лига. 7-й тур, 23 сентября

  • 13:00. Ворскла-2 Полтава – Чернигов

Турнирная таблица

13:00. Ворскла-2 Полтава – Чернигов

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Порохня (Чернигов).
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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Ворскла-2 Полтава Чернигов смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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