Украина. Вторая лига23 сентября 2024, 14:20 | Обновлено 23 сентября 2024, 14:54
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Ворскла-2 – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 сентября видеотрансляции матча 7-го тура Второй лиги
23 сентября 2024, 14:20 | Обновлено 23 сентября 2024, 14:54
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23 сентября проходит поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
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Вторая лига. 7-й тур, 23 сентября
- 13:00. Ворскла-2 Полтава – Чернигов
Турнирная таблица
13:00. Ворскла-2 Полтава – Чернигов
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Порохня (Чернигов).
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