Украина. Вторая лига24 сентября 2024, 04:51 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:23
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ВИДЕО. Чернигов обыграл Ворсклу-2 в матче Второй лиги
Единственный в матче гол забил Андрей Порохня на 61-й минуте
24 сентября 2024, 04:51 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:23
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23 сентября прошел поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Чернигов обыграл Ворсклу-2 в матче Второй лиги.
Единственный в матче гол забил Андрей Порохня на 61-й минуте.
Вторая лига. 7-й тур, 23 сентября
13:00. Ворскла-2 Полтава – Чернигов – 0:1
Гол: Андрей Порохня, 61
Турнирная таблица
Ворскла-2 Полтава – Чернигов – 0:1
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Порохня (Чернигов).
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