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Вторая лига
Ворскла-2
23.09.2024 13:00 – FT 0 : 1
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
24 сентября 2024, 04:51 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:23
20
0

ВИДЕО. Чернигов обыграл Ворсклу-2 в матче Второй лиги

Единственный в матче гол забил Андрей Порохня на 61-й минуте

24 сентября 2024, 04:51 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:23
20
0
ВИДЕО. Чернигов обыграл Ворсклу-2 в матче Второй лиги
ФК Чернигов. Андрей Порохня

23 сентября прошел поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Чернигов обыграл Ворсклу-2 в матче Второй лиги.

Единственный в матче гол забил Андрей Порохня на 61-й минуте.

Вторая лига. 7-й тур, 23 сентября

13:00. Ворскла-2 Полтава – Чернигов – 0:1

Гол: Андрей Порохня, 61

Турнирная таблица

Ворскла-2 Полтава – Чернигов – 0:1

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Порохня (Чернигов).
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Чернигов чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ворскла-2 Полтава видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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