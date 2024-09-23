ВИДЕО. И это финалисты Лиги чемпионов! Боруссию Д уничтожили в Штутгарте
23 сентября черно-желтые проиграли соперникам со счетом 1:5 в 4-м туре
23 сентября состоялся матч 4-го тура Бундеслиги между командами Штутгарт и Боруссия Дортмунд.
Поединок прошел на стадионе Арена МХП. Игра завершилась разгромным поражением прошлых финалистов Лиги чемпионов – 1:5.
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Голами за хозяев отличились Дениз Ундав (дубль), Эрмедин Демирович, Энцо Мийо и Эль Билал Туре. У черно-желтых единственный мяч оформил Серху Гирасси.
После 4 туров Штутгарт и Боруссия Д делят 7-е и 8-е места с 7 очками.
В воскресенье, в еще одном поединке чемпионата Германии, Санкт-Паули и РБ Лейпциг расписали нулевую ничью 0:0.
Бундеслига 2024/25. 4-й тур, 23 сентября
Штутгарт – Боруссия Д – 5:1
Голы: Ундав, 4, 90, Демирович, 21, Мийо, 62, Туре, 80 – Гирасси, 75
Санкт-Паули – РБ Лейпциг – 0:0
События матча
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