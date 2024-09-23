ВИДЕО. И это финалисты Лиги чемпионов! Боруссию Д уничтожили в Штутгарте

23 сентября состоялся матч 4-го тура Бундеслиги между командами Штутгарт и Боруссия Дортмунд.

Поединок прошел на стадионе Арена МХП. Игра завершилась разгромным поражением прошлых финалистов Лиги чемпионов – 1:5.

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Голами за хозяев отличились Дениз Ундав (дубль), Эрмедин Демирович, Энцо Мийо и Эль Билал Туре. У черно-желтых единственный мяч оформил Серху Гирасси.

После 4 туров Штутгарт и Боруссия Д делят 7-е и 8-е места с 7 очками.

В воскресенье, в еще одном поединке чемпионата Германии, Санкт-Паули и РБ Лейпциг расписали нулевую ничью 0:0.

Бундеслига 2024/25. 4-й тур, 23 сентября

Штутгарт – Боруссия Д – 5:1

Голы: Ундав, 4, 90, Демирович, 21, Мийо, 62, Туре, 80 – Гирасси, 75

Санкт-Паули – РБ Лейпциг – 0:0