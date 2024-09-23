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  4. ВИДЕО. И это финалисты Лиги чемпионов! Боруссию Д уничтожили в Штутгарте
Чемпионат Германии
Штутгарт
22.09.2024 18:30 – FT 5 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
23 сентября 2024, 05:29 | Обновлено 23 сентября 2024, 05:32
428
0

ВИДЕО. И это финалисты Лиги чемпионов! Боруссию Д уничтожили в Штутгарте

23 сентября черно-желтые проиграли соперникам со счетом 1:5 в 4-м туре

23 сентября 2024, 05:29 | Обновлено 23 сентября 2024, 05:32
428
0
ВИДЕО. И это финалисты Лиги чемпионов! Боруссию Д уничтожили в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября состоялся матч 4-го тура Бундеслиги между командами Штутгарт и Боруссия Дортмунд.

Поединок прошел на стадионе Арена МХП. Игра завершилась разгромным поражением прошлых финалистов Лиги чемпионов – 1:5.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Дениз Ундав (дубль), Эрмедин Демирович, Энцо Мийо и Эль Билал Туре. У черно-желтых единственный мяч оформил Серху Гирасси.

После 4 туров Штутгарт и Боруссия Д делят 7-е и 8-е места с 7 очками.

В воскресенье, в еще одном поединке чемпионата Германии, Санкт-Паули и РБ Лейпциг расписали нулевую ничью 0:0.

Бундеслига 2024/25. 4-й тур, 23 сентября

Штутгарт – Боруссия Д – 5:1

Голы: Ундав, 4, 90, Демирович, 21, Мийо, 62, Туре, 80 – Гирасси, 75

Санкт-Паули – РБ Лейпциг – 0:0

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Штутгарт).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Штутгарт).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Штутгарт).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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