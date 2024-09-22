«Надеюсь, смогу с ним играть». Довбик оценил матч Ромы, в котором забил гол
Артем отметил связь с Пауло Дибалой, который также забил в игре Рома – Удинезе (3:0)
22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе. Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков и забил гол на 19-й минуте. После завершения встречи украинец прокомментировал результат матча:
«Очень важный результат для нас. Он был нам нужен, чтобы вернуть уверенность. Мне пришлось адаптироваться к новой лиге и новым защитникам, которые сильнее.
Играть с Дибалой – это прекрасно, у нас отличная связь и я надеюсь, что смогу снова много играть с ним», – сказал Довбик.
Дибала также отметился голом в поединке против Удинезе. Аргентинец реализовал пенальти на 49-й минуте.
Видеообзор матча Рома – Удинезе (3:0)
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