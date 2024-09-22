БАБИЧ: «Пока нет качества, в защите нужно играть надежно и просто»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал проигранный матч львовским «Карпатам» (0:1) в 7 туре УПЛ.

– Проиграли матч, эмоции отрицательные. Противостояли нашему прямому конкуренту и конечно, что план первого тайма где-то работал. Отдали инициативу и пытались поймать на контратаках. Хочу сказать о наших игроках. Пока нет качества, в защите нужно играть надежно и просто. Штрафной удар, который реализовали «Карпаты» – в этой ситуации нужно было сыграть попроще и его бы не было. После пропущенного гола мы создали моменты у ворот соперника. Опять же не хватило качества, чтобы доставить мяч в штрафную и завершить атаку. Не хватило покоя и хладнокровия. Нам есть над чем работать. Особенно в атаке много работы.

– Трансферно-селекционная работа у вас пришлась на старт чемпионата. Или в этой связи вам сложно сейчас найти оптимальный состав?

– Мы ищем оптимальный состав. После второго матча мы немного перестроились, перевели Луку [Лацабидзе] в центральную зону, вернули Удода в центр защиты после травмы. Мы ищем оптимальный вариант. Нам нужно больше времени, чтобы игроки лучше понимали друг друга. Такой матч, как сегодня, даст нам больше информации для анализа, чем матч против «Ингульца».

– Почему не произвели замены раньше?

– В первом тайме не было смысла производить замены. Задача была немного другая. Во втором тайме мы планировали выпускать игроков на 60-й минуте. Выпустили четырех атакующих футболистов, которые могут создать момент. Чуть-чуть нам не удалось воплотить то, что запланировали. Если бы забили хоть гол, то была бы ничья 1:1 и были бы совсем другие эмоции. И тогда замены использовали бы успешно на 100%. Нам есть над чем работать. Считаю, что нужно спокойно проанализировать матч и сделать правильные выводы. Молодые игроки допускают ошибки. Однако еще будут матчи, где мы будем давать бой и побеждать.