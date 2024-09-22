Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
Реал переиграл Эспаньол 4:1, а бельгиец «отметился» автоголом после прострела
21 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал Мадрид Эспаньол.
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Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.
На 57-й минуте голкипер сливочных Тибо Куртуа пропустил между ног. Технические наблюдатели УЕФА записали этот забитый мяч как автогол бельгийца.
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин, который является дублером Куртуа, прокомментировал этот эпизод:
«Это очень сложно отразить, потому что мяч летел очень быстро, и не было времени среагировать...»
Видеообзор матча Реал Мадрид – Эспаньол (4:1)
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