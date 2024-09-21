ВИДЕО. Автогол Куртуа! Тибо допустил жесткий ляп в матче Реала в Ла Лиге

В субботу, 21 сентября, проходит матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Эспаньол».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот поединок.

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Гости вышли вперед в начале второго тайма. Голевую ошибку допустил Тибо Куртуа, который прострельную передачу пропустил между ног – мяч оказался в воротах. Это мяч был записан, как автогол Куртуа.

«Реал» успел уже отыграться усилиями Дани Карвахаля. В матче сейчас идет 70-я минута.