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  4. ВИДЕО. Автогол Куртуа! Тибо допустил жесткий ляп в матче Реала в Ла Лиге
Испания
21 сентября 2024, 23:32 | Обновлено 21 сентября 2024, 23:39
1119
6

ВИДЕО. Автогол Куртуа! Тибо допустил жесткий ляп в матче Реала в Ла Лиге

«Реал» играет матч Ла Лиги против «Эспаньола»

21 сентября 2024, 23:32 | Обновлено 21 сентября 2024, 23:39
1119
6
ВИДЕО. Автогол Куртуа! Тибо допустил жесткий ляп в матче Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В субботу, 21 сентября, проходит матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Эспаньол».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот поединок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гости вышли вперед в начале второго тайма. Голевую ошибку допустил Тибо Куртуа, который прострельную передачу пропустил между ног – мяч оказался в воротах. Это мяч был записан, как автогол Куртуа.

«Реал» успел уже отыграться усилиями Дани Карвахаля. В матче сейчас идет 70-я минута.

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Эспаньол чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Эспаньол Тибо Куртуа видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Fitness.sports
Все баланс ищет между зарплатой и количеством игр. 
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+3
Remark
Ну все, п лять. Завтра чекаємо 38 статей на спорт.юа про те, чому саме тепер Лунін має стояти на воротах Реалу!
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+1
New Zealander
Гол -  копия того который Жирона пропустила от ПСЖ
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0
Oss
кращий воротар світу, каже Анчелотті
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0
micha(ZAKARPATTJA)
Заголовок такий, що я думав, він взяв м'яч в руки і з ним зайшов у ворота.
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0
pol-55
Гол-свояк,Тібо просто *заржавів* в воротах,ну ж не перевтомився
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0
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