ВИДЕО. Автогол Куртуа! Тибо допустил жесткий ляп в матче Реала в Ла Лиге
«Реал» играет матч Ла Лиги против «Эспаньола»
В субботу, 21 сентября, проходит матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Эспаньол».
Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот поединок.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Гости вышли вперед в начале второго тайма. Голевую ошибку допустил Тибо Куртуа, который прострельную передачу пропустил между ног – мяч оказался в воротах. Это мяч был записан, как автогол Куртуа.
«Реал» успел уже отыграться усилиями Дани Карвахаля. В матче сейчас идет 70-я минута.
Courtois dicen que es el mejor portero de la historia gracias al vudú Del Real Madrid. Aquí marcando en propia con caño incluido.— Agiant FCB (@BarcaGiants) September 21, 2024
El año pasado Lunin las paraba todas en la champions.. también es el mejor de la historia supongo.
Courtois Eurotúnel. pic.twitter.com/FJPwIJbr1L
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы решили отдать украинца в аренду
Вечером 21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» состоится большое шоу бокса