АРТЕТА: «Манчестер Сити Гвардиолы – самая стабильная команда в истории АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча пятого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (22 сентября, 18:30):

«У «Манчестер Сити» будет на один день больше отдыха? Мы хотели, чтобы у нас были те же условия, что и у них, но не получили их, поэтому нужно адаптироваться и выжать максимум из того времени, которое у нас есть сегодня и завтра, а также утром в день матча.

Мы едем домой к чемпионам, команде, которая, мне кажется, является самой стабильной в истории АПЛ не только с точки зрения результатов, но и в плане доминирования и стабильной игры на топ-уровне. Это вызов для нас, мы должны поехать туда и доказать, что мы сделали следующий шаг в развитии и способны конкурировать с ними».