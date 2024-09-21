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  4. АРТЕТА: «Манчестер Сити Гвардиолы – самая стабильная команда в истории АПЛ»
Англия
21 сентября 2024, 14:17 |
116
0

АРТЕТА: «Манчестер Сити Гвардиолы – самая стабильная команда в истории АПЛ»

Тренер «Арсенала» – о будущем сопернике команды

21 сентября 2024, 14:17 |
116
0
АРТЕТА: «Манчестер Сити Гвардиолы – самая стабильная команда в истории АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча пятого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (22 сентября, 18:30):

«У «Манчестер Сити» будет на один день больше отдыха? Мы хотели, чтобы у нас были те же условия, что и у них, но не получили их, поэтому нужно адаптироваться и выжать максимум из того времени, которое у нас есть сегодня и завтра, а также утром в день матча.

Мы едем домой к чемпионам, команде, которая, мне кажется, является самой стабильной в истории АПЛ не только с точки зрения результатов, но и в плане доминирования и стабильной игры на топ-уровне. Это вызов для нас, мы должны поехать туда и доказать, что мы сделали следующий шаг в развитии и способны конкурировать с ними».

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Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал
Олег Дидух Источник: ФК Арсенал Лондон
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