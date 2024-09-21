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Первая лига
Кудровка
21.09.2024 13:30 – 61 0 : 1
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 сентября 2024, 14:00 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:03
264
0

Первая лига. 8-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 сентября видеотрансляции матчей 8-го тура Первой лиги

21 сентября 2024, 14:00 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:03
264
0
Первая лига. 8-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Агробизнес

21 сентября проходят поединки 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 8-й тур, 21 сентября

  • 12:00. Металлург Запорожье – ЮКСА Тарасовка
  • 13:30. Кудровка – Металлист 1925 Харьков
  • 14:00. Подолье Хмельницкий – Нива Тернополь
  • 15:00. Агробизнес Волочиск – Эпицентр Каменец-Подольский

Турнирная таблица

12:00. Металлург Запорожье – ЮКСА Тарасовка

13:30. Кудровка – Металлист 1925 Харьков

14:00. Подолье Хмельницкий – Нива Тернополь

15:00. Агробизнес Волочиск – Эпицентр Каменец-Подольский

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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