21.09.2024 13:30 – 61’ 0 : 1
Украина. Первая лига21 сентября 2024, 14:00 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:03
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Первая лига. 8-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 сентября видеотрансляции матчей 8-го тура Первой лиги
21 сентября 2024, 14:00 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:03
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21 сентября проходят поединки 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 8-й тур, 21 сентября
- 12:00. Металлург Запорожье – ЮКСА Тарасовка
- 13:30. Кудровка – Металлист 1925 Харьков
- 14:00. Подолье Хмельницкий – Нива Тернополь
- 15:00. Агробизнес Волочиск – Эпицентр Каменец-Подольский
Турнирная таблица
12:00. Металлург Запорожье – ЮКСА Тарасовка
13:30. Кудровка – Металлист 1925 Харьков
14:00. Подолье Хмельницкий – Нива Тернополь
15:00. Агробизнес Волочиск – Эпицентр Каменец-Подольский
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