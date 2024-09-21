Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Агробизнес выиграл все 7 матчей, проблемы Металлиста 1925
Первая лига
Кудровка
21.09.2024 13:30 – FT 1 : 1
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 сентября 2024, 18:47 | Обновлено 21 сентября 2024, 18:53
315
0

Первая лига. Агробизнес выиграл все 7 матчей, проблемы Металлиста 1925

Агробизнес уверенно лидирует в таблице

21 сентября 2024, 18:47 | Обновлено 21 сентября 2024, 18:53
315
0
Первая лига. Агробизнес выиграл все 7 матчей, проблемы Металлиста 1925
ФК Агробизнес

Агробизнес в центральном матче туре Первой лиги обыграл Эпицентр со счетом 2:1 и выиграл седьмой матч в сезоне. Команда лидирует в Группе А, опережая Эпицентр на 10 пунктов.

В группе Б отметим лидерство команды ЮКСА, а также очередную потерю очков Металлистом 1925, который пропустил в компенсированное время.

Первая лига. 8-й тур

Кудровка – Металлист 1925 1:1
Голы: Легостаев, 90+5 – Юрченко, 36

Металлург З – ЮКСА 1:2
Голы: Бандурин, 38 - Дебелко, 86, Махнев, 90+5

Подолье – Нива Терноль 1:0
Гол: Шаврин, 71

Агробизнес – Эпицентр 2:1
Голы: Касимов, 15, Гаврушко, 20 – Танчик, 60

По теме:
Первая лига. 8-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист вернул бразильца, который брал серебро УПЛ с Днепром-1
ВИДЕО, Кремень переиграл Диназ и ушел с последней позиции в Первой лиге
Первая лига Украины Агробизнес ЮКСА Тарасовка Металлист 1925 Кудровка Металлург Запорожье Подолье Хмельницкий Нива Тернополь Эпицентр Каменец-Подольский
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валенсия – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21 сентября 2024, 18:31 0
Валенсия – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 сентября в 19:30 по Киеву

Удаление не помешало. Карпаты в меньшинстве переиграли Черноморец
Футбол | 21 сентября 2024, 15:02 11
Удаление не помешало. Карпаты в меньшинстве переиграли Черноморец
Удаление не помешало. Карпаты в меньшинстве переиграли Черноморец

Команда Бабича снова разошлась с соперниками при минимальном счете на табло

«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
Бокс | 21.09.2024, 08:58
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Бокс | 21.09.2024, 01:06
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
Футбол | 21.09.2024, 01:33
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
19.09.2024, 23:52 4
Футбол
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
19.09.2024, 18:50 21
Футбол
ЧМ по футзалу. Португалия и Франция выиграли матчи и вышли в 1/8 финала
ЧМ по футзалу. Португалия и Франция выиграли матчи и вышли в 1/8 финала
19.09.2024, 20:59
Футзал
«Несправедливо». Легендарный Льюис оценил отказ Усика от пояса IBF
«Несправедливо». Легендарный Льюис оценил отказ Усика от пояса IBF
20.09.2024, 09:56
Бокс
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
20.09.2024, 07:25
Футбол
У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу
У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу
21.09.2024, 07:03 13
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
20.09.2024, 17:11 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем