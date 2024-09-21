Первая лига. Агробизнес выиграл все 7 матчей, проблемы Металлиста 1925
Агробизнес уверенно лидирует в таблице
Агробизнес в центральном матче туре Первой лиги обыграл Эпицентр со счетом 2:1 и выиграл седьмой матч в сезоне. Команда лидирует в Группе А, опережая Эпицентр на 10 пунктов.
В группе Б отметим лидерство команды ЮКСА, а также очередную потерю очков Металлистом 1925, который пропустил в компенсированное время.
Первая лига. 8-й тур
Кудровка – Металлист 1925 1:1
Голы: Легостаев, 90+5 – Юрченко, 36
Металлург З – ЮКСА 1:2
Голы: Бандурин, 38 - Дебелко, 86, Махнев, 90+5
Подолье – Нива Терноль 1:0
Гол: Шаврин, 71
Агробизнес – Эпицентр 2:1
Голы: Касимов, 15, Гаврушко, 20 – Танчик, 60
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