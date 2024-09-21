Первая лига. Агробизнес выиграл все 7 матчей, проблемы Металлиста 1925

Агробизнес в центральном матче туре Первой лиги обыграл Эпицентр со счетом 2:1 и выиграл седьмой матч в сезоне. Команда лидирует в Группе А, опережая Эпицентр на 10 пунктов.

В группе Б отметим лидерство команды ЮКСА, а также очередную потерю очков Металлистом 1925, который пропустил в компенсированное время.

Первая лига. 8-й тур

Кудровка – Металлист 1925 1:1

Голы: Легостаев, 90+5 – Юрченко, 36

Металлург З – ЮКСА 1:2

Голы: Бандурин, 38 - Дебелко, 86, Махнев, 90+5

Подолье – Нива Терноль 1:0

Гол: Шаврин, 71

Агробизнес – Эпицентр 2:1

Голы: Касимов, 15, Гаврушко, 20 – Танчик, 60