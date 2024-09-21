Саудовская Аравия21 сентября 2024, 13:28 |
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Стефано ПИОЛИ: «Роналду превосходит Месси»
Тренер «Аль-Насра» восхищается своим подопечным
21 сентября 2024, 13:28 |
473
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Новый главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли заявил, что считает своего подопечного, легендарного португальского форварда Криштиану Роналду, сильнее Лионеля Месси:
«Я думаю, что Роналду превосходит Месси, потому что он забил больше голов, чем сыграл матчей», – заявил Пиоли.
Вчера Пиоли дебютировал на посту главного тренера «Аль-Насра» с разгромной выездной победы 3:0 над «Аль-Иттифаком». Криштиану Роналду в этом матче забил свой 902-й гол в карьере, реализовав пенальти на 33-й минуте.
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Комментарии 1
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По голах може і випереджає, бо він форвард, а Мессі півзахисник. А по кількості гольових та передгольових передач, та і взагалі, по впливу на гру, Мессі перший.
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