Стефано ПИОЛИ: «Роналду превосходит Месси»

Новый главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли заявил, что считает своего подопечного, легендарного португальского форварда Криштиану Роналду, сильнее Лионеля Месси:

«Я думаю, что Роналду превосходит Месси, потому что он забил больше голов, чем сыграл матчей», – заявил Пиоли.

Вчера Пиоли дебютировал на посту главного тренера «Аль-Насра» с разгромной выездной победы 3:0 над «Аль-Иттифаком». Криштиану Роналду в этом матче забил свой 902-й гол в карьере, реализовав пенальти на 33-й минуте.